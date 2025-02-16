Семью Ходорковского через суд выписали из квартиры

Ходорковских через суд лишили права пользования квартирой и выписали из нее

Инна Ходорковская продала квартиру в России в сентябре прошлого года, но так как проживает за границей, выписаться оттуда, как и ее дети, не могла. Поэтому это сделали через суд по иску новой владелицы недвижимости

Михаил Ходорковский (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Бутырский суд Москвы по иску новой владелицы квартиры, ранее принадлежавшей членам семьи экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (Минюст признал его иноагентом), лишил его детей и жену права пользоваться жилым помещением и снял их с регистрации там, следует из опубликованного в картотеке решения.

«Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением <...> Решение суда является основанием для снятия... с регистрационного учета», — говорится в документе.

О какой квартире идет речь, в решении не уточняется. Инна Ходорковская продала ее истцу, Ирине Левиной, 18 сентября прошлого года, но осталась прописана там вместе с детьми. «Поскольку ответчики в настоящее время постоянно проживают за пределами Российской Федерации, самостоятельно выписаться из проданной квартиры они не могут», — приводится в документе пояснение адвокатов Ходорковских, которые признали поданный Левиной иск.

В 2005 году Ходорковского вместе с бывшим руководителем «Менатепа» Платоном Лебедевым признали виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Ходорковский отрицал обвинения. Изначально его приговорили к 14 годам заключения, затем срок снизили до десяти лет и десяти месяцев. В декабре 2013 года президент Владимир Путин помиловал бизнесмена, и тот покинул Россию. Лебедев вышел из колонии в 2014 году, отбыв в ней десять с половиной лет.

В прошлом году генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что стоимость обращенного в доход государства имущества Ходорковского и Лебедева составила 9 млрд руб. Речь идет о недвижимости в элитном коттеджном поселке Одинцовского района Московской области «Яблоневый сад».

Долги бизнесмена в России оцениваются более чем в 17 млрд руб., в эту сумму входят непогашенные штрафы за нарушения порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП), неоплаченные сборы, госпошлины, налоги и пени по ним.