Семью Ходорковского через суд выписали из квартиры
Бутырский суд Москвы по иску новой владелицы квартиры, ранее принадлежавшей членам семьи экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского (Минюст признал его иноагентом), лишил его детей и жену права пользоваться жилым помещением и снял их с регистрации там, следует из опубликованного в картотеке решения.
«Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением <...> Решение суда является основанием для снятия... с регистрационного учета», — говорится в документе.
О какой квартире идет речь, в решении не уточняется. Инна Ходорковская продала ее истцу, Ирине Левиной, 18 сентября прошлого года, но осталась прописана там вместе с детьми. «Поскольку ответчики в настоящее время постоянно проживают за пределами Российской Федерации, самостоятельно выписаться из проданной квартиры они не могут», — приводится в документе пояснение адвокатов Ходорковских, которые признали поданный Левиной иск.
В 2005 году Ходорковского вместе с бывшим руководителем «Менатепа» Платоном Лебедевым признали виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Ходорковский отрицал обвинения.
Изначально его приговорили к 14 годам заключения, затем срок снизили до десяти лет и десяти месяцев. В декабре 2013 года президент Владимир Путин помиловал бизнесмена, и тот покинул Россию. Лебедев вышел из колонии в 2014 году, отбыв в ней десять с половиной лет.
В прошлом году генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что стоимость обращенного в доход государства имущества Ходорковского и Лебедева составила 9 млрд руб. Речь идет о недвижимости в элитном коттеджном поселке Одинцовского района Московской области «Яблоневый сад».
Долги бизнесмена в России оцениваются более чем в 17 млрд руб., в эту сумму входят непогашенные штрафы за нарушения порядка деятельности иностранного агента (ст. 19.34 КоАП), неоплаченные сборы, госпошлины, налоги и пени по ним.
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