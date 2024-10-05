ЦАХАЛ подтвердила удары Ирана по двум авиабазам

Две израильские военные авиабазы попали под атаку Ирана 1 октября, обошлось без жертв, не были повреждены самолеты или оперативные системы ВВС Израиля, заявили в ЦАХАЛ. Иранские СМИ писали об уничтожении десятков истребителей F-35

Вид с воздуха на авиабазу Неватим после атаки Ирана (Фото: Planet Labs Inc. / Reuters)

Иран во время атаки 1 октября ударил по израильским авиабазам Неватим и Тель-Ноф, однако жертв не было, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Они не повредили самолеты или оперативные системы ВВС Израиля. Наша боеготовность остается неизменной. Во время и сразу после нападения самолеты ВВС Израиля продолжали наносить удары с этих авиабаз по нескольким объектам», — сказал он на брифинге.

Хагари добавил, что Израиль ответит на атаку «в том месте и в то время, которые выберем сами, в соответствии с директивами политического эшелона».

Иран нанес ракетный удар по израильской территории вечером 1 октября, объяснив это ответом на гибель лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы и генерал-майора иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана. Они погибли при израильском ударе по пригороду Бейрута 27 сентября.

Тегеран заявил, что целью атаки была исключительно военная инфраструктура. Иранские СМИ сообщали, что ракетами были уничтожены десятки истребителей F-35.

По данным ЦАХАЛ, Иран выпустил свыше 200 ракет, Хагари говорил, что ПВО сбили большинство снарядов, но «были и попадания». При иранской атаке, по официальной информации, погиб один человек. Израильские медики сообщали о легкораненых.

Тегеран предупредил, что, если Израиль решит ответить на удары, он «столкнется с очередными сокрушительными и разрушительными атаками».

«Мы обязаны ответить Ирану, и мы это сделаем», — заявил 5 октября израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении. Он добавил, что «ни одна страна в мире» не смирилась бы с таким нападением, и Израиль этого не сделает.

На следующий день после иранской атаки Axios со ссылкой на израильских чиновников писал, что Израиль планирует ответный удар в течение ближайших дней, его целью могут стать объекты нефтедобычи на территории Ирана и другие стратегические объекты. По данным The Wall Street Journal, Тель-Авив направил Тегерану предупреждение о намерении ответить на любой обстрел своей территории и напрямую ударить по ядерным или нефтяным объектам.

Financial Times сообщала, что США обсуждают с Израилем возможность израильского удара по военным объектам и энергетической инфраструктуре Ирана. При этом американский чиновник подчеркивал, что Вашингтон не планирует участвовать в атаке. По данным FT, США и их западные союзники пытаются «ограничить масштабы» ответных мер Израиля и предотвратить более широкий региональный конфликт.

Иранский источник Al Jazeera рассказал, что Иран предупредил США, что не стремится к региональной войне, но не будет проявлять одностороннюю сдержанность. По данным телеканала, в случае атаки Израиля «неординарный» ответ Ирана может затронуть объекты израильской инфраструктуры.