Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра Сочи
Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить из СИЗО экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского «под свое наблюдение», передает ТАСС со ссылкой на копию его ходатайства.
«Командование войсковой части в связи с возбуждением в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича уголовного преследования с учетом выполнения своих обязательств, отсутствием намерений скрываться от органов правосудия ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части», — сказано в документе.
Генерал-майор подчеркнул, что в случае, если Копайгородский совершит действия, для предотвращения которых его арестовали, командование воинской части обязуется «немедленно» сообщить об этом в орган, избравший меру пресечения.
В своем обращении Барило указал, что руководство части представило Копайгородского к награде «За отвагу» за боевые отличия.
Благодаря организационным действиям экс-чиновника, за июль—сентябрь 2024 года личный состав корпуса был обеспечен необходимым имуществом, оборудованием и транспортом, следует из ходатайства. В частности, благодаря усилиям Копайгородского подразделение получило два квадроцикла и прицепы к ним, «необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач».
В конце сентября Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского до 18 ноября. Экс-мэру вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере), ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Речь идет о присвоении двух земельных участков, ущерб оценили в 3,7 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бывшего мэра Павла Зайцева.
Копайгородский был мэром Сочи с сентября 2019-го по май 2024 года. После отставки он отправился добровольцем на фронт. Экс-мэра задержали в Луганске. Его подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах, писал Shot.
Копайгородский отрицает свою вину.
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