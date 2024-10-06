Командир корпуса «Князь Владимир» попросил отменить арест экс-мэра Сочи

Командир корпуса Барило упомянул, что Копайгородского представили к награде «За отвагу» и благодаря его усилиям подразделение получило необходимое оснащение. Экс-мэр после отставки уехал на фронт, его задержали в Луганске

Алексей Копайгородский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить из СИЗО экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского «под свое наблюдение», передает ТАСС со ссылкой на копию его ходатайства.

«Командование войсковой части в связи с возбуждением в отношении Копайгородского Алексея Сергеевича уголовного преследования с учетом выполнения своих обязательств, отсутствием намерений скрываться от органов правосудия ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде наблюдения командования воинской части», — сказано в документе.

Генерал-майор подчеркнул, что в случае, если Копайгородский совершит действия, для предотвращения которых его арестовали, командование воинской части обязуется «немедленно» сообщить об этом в орган, избравший меру пресечения.

В своем обращении Барило указал, что руководство части представило Копайгородского к награде «За отвагу» за боевые отличия.

Благодаря организационным действиям экс-чиновника, за июль—сентябрь 2024 года личный состав корпуса был обеспечен необходимым имуществом, оборудованием и транспортом, следует из ходатайства. В частности, благодаря усилиям Копайгородского подразделение получило два квадроцикла и прицепы к ним, «необходимые для выполнения подразделениями в районе боевых задач».

В конце сентября Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского до 18 ноября. Экс-мэру вменяют ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере), ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Речь идет о присвоении двух земельных участков, ущерб оценили в 3,7 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бывшего мэра Павла Зайцева.

Копайгородский был мэром Сочи с сентября 2019-го по май 2024 года. После отставки он отправился добровольцем на фронт. Экс-мэра задержали в Луганске. Его подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах, писал Shot.

Копайгородский отрицает свою вину.