Следствие попросило арестовать экс-мэра Сочи

Копайгородский проходит по статье о хищении. Его подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах. Экс-мэра задержали в Луганске. После отставки он отправился добровольцем на фронт

Алексей Копайгородский (Фото: Артур Лебедев / РИА Новости)

Следствие попросило арестовать бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, следует из картотеки московских судов.

Копайгородский проходит по статье о хищении (ч. 4, ст. 160 УК). «Интерфакс» со ссылкой на источник ранее писал, что экс-мэра Сочи задержали в Луганске и этапировали в Москву.

В отношении экс-чиновника ведутся следственные действия, сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник. Об этом также писали телеграм-каналы Mash и Shot. По данным агентства, обыски также проходили у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра Олега Бурлева.

Копайгородский занимал пост мэра города с сентября 2019 года по май 2022-го, после чего отправился добровольцем в зону военных действий. Его подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах, пишет Shot. По версии следствия, группа чиновников и бизнесменов продавала места на местных кладбищах по цене от 200 тыс. до 3 млн руб.

Новым мэром Сочи был избран бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.