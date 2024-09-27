Экс-мэра Сочи решили проверить на причастность к другим преступлениям
Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, которого суд арестовал по делу о присвоении и растрате, проверяют на причастность к другим преступлениям, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Информация проверяется. В случае подтверждения бывшему мэру Сочи будут предъявлены новые обвинения», — сказал собеседник агентства.
Экс-чиновнику инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере), статья предусматривает до десяти лет лишения свободы. Адвокат бывшего мэра Павел Зайцев говорил, что речь идет о присвоении двух земельных участков, ущерб по делу следствие оценило в 3,7 млн руб. По данным SHOT, Копайгородского подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах.
Бывшего мэра задержали в Луганске. Мещанский суд Москвы арестовал его до 18 ноября. Экс-чиновник свою вину отрицает.
Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2024-го. После отставки он отправился добровольцем на фронт. ТАСС со ссылкой на защиту бывшего чиновника писал, что тот перечислял деньги на помощь пострадавшим детям Донбасса.
В суде он попросил снова отправить его на фронт. Кроме того, Зайцев рассказал, что жена Копайгородского «сейчас также находится в зоне СВО и помогает военнослужащим армии России решать боевые задачи».
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