Мэр Сочи Копайгородский уволился
Глава города Сочи Алексей Копайгородский заявил о намерении уйти в отставку, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев это решение поддержал, сообщается на сайте администрации региона.
Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике
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