Мэр Сочи Копайгородский уволился

Копайгородский оставляет должность мэра города-курорта в связи с переходом на новое место работы. Вопрос об отставке рассмотрят на внеочередной сессии городского собрания Сочи 15 мая

Алексей Копайгородский (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Глава города Сочи Алексей Копайгородский заявил о намерении уйти в отставку, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев это решение поддержал, сообщается на сайте администрации региона.

Алексей Копайгородский возглавил город Сочи 11 сентября 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике

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