Суд в Москве арестовал бывшего мэра Сочи Копайгородского

Ему инкриминируют присвоение двух земельных участков, ущерб оценили в 3,7 млн руб. После отставки Копайгородский ушел добровольцем на фронт. Его задержали в Луганске. В суде он попросил снова отправить его на фронт

Алексей Копайгородский (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Мещанский суд Москвы арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.

Экс-чиновнику инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Речь идет о присвоении двух земельных участков, ущерб оценили в 3,7 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бывшего мэра Павла Зайцева.

ТАСС со ссылкой на адвоката сообщает, что Копайгородский перечислял деньги на помощь пострадавшим детям Донбасса. В суде он попросил снова отправить его на фронт. «Кроме этого, жена моего подзащитного сейчас также находится в зоне СВО и помогает военнослужащим армии РФ решать боевые задачи», — рассказал Зайцев.

Экс-чиновник отрицает свою вину.

Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2022-го. После отставки он отправился добровольцем на фронт. Экс-мэра задержали в Луганске. Его подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах, писал Shot.