Суд в Москве арестовал бывшего мэра Сочи Копайгородского
Мещанский суд Москвы арестовал бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского до 18 ноября, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
Экс-чиновнику инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Речь идет о присвоении двух земельных участков, ущерб оценили в 3,7 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бывшего мэра Павла Зайцева.
ТАСС со ссылкой на адвоката сообщает, что Копайгородский перечислял деньги на помощь пострадавшим детям Донбасса. В суде он попросил снова отправить его на фронт. «Кроме этого, жена моего подзащитного сейчас также находится в зоне СВО и помогает военнослужащим армии РФ решать боевые задачи», — рассказал Зайцев.
Экс-чиновник отрицает свою вину.
Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года по май 2022-го. После отставки он отправился добровольцем на фронт. Экс-мэра задержали в Луганске. Его подозревают в создании ОПГ и продаже мест на кладбищах, писал Shot.
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