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Политика ,  
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Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие при нападении

С 2023 года на территории Белоруссии размещено российское ядерное оружие, а в этом месяце Путин подтвердил, что Россия будет готова его применить, если на страну-союзницу совершат нападение
Александр Лукашенко (в центре)
Александр Лукашенко (в центре) (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

В случае, если на Белоруссию будет совершено нападение, Минск будет готов применить ядерное оружие, размещенное в стране по договору с Россией, сообщил Александр Лукашенко, передает БелТА.

Президент страны отметил, что ранее Владимир Путин в своей речи об изменении ядерной доктрины подтвердил возможность его применения при атаке на Белоруссию.«Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь — мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом суть была моего заявления. Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки — они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается», — сказал белорусский лидер.

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Политика
Владимир Путин

Белоруссия после распада СССР отказалась от размещения ядерного оружия и присоединилась в 1993-м году к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. Полностью ядерное оружие с территории Белоруссии было вывезено к ноябрю 1996-го.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин объявил о планах разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, объяснив это в том числе американской политикой по размещению ядерного оружия в странах Европы. В середине июня того же года российский лидер сообщил, что первые ядерные заряды уже доставлены на территорию Белоруссии, а до конца года работа будет завершена полностью.

К началу лета 2024-го белорусские военные прошли цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия.

25 сентября Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию заявил, что Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия в том числе при нападении на союзную Белоруссию. «С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — сказал глава государства.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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