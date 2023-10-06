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Высылки дипломатов ,  
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США решили выслать двух российских дипломатов

«РИА Новости»: Госдеп объявил персонами нон грата двух дипломатов из России
Сюжет
Высылки дипломатов
Решение было принято в ответ на «показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве», заявил представитель Госдепа
Здание посольства России в Вашингтоне
Здание посольства России в Вашингтоне (Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС)

Госдепартамент США объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России, заявил «РИА Новости» официальный представитель ведомства.
Решение было принято в ответ на «показную высылку Россией двух дипломатов посольства США в Москве», пояснил собеседник агентства. «Действия Госдепартамента посылают четкий сигнал о том, что неприемлемые действия в отношении сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия», — отметил он.

В сентябре Москва объявила персонами нон грата двух американских дипломатов и предписала им покинуть Россию в течение семи суток.

Из страны были высланы первый и второй секретари американского посольства Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн, которые, как заявили в МИДе, «вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым».

Экс-сотрудник консульства США во Владивостоке Роберт Шонов был задержан и арестован в марте по обвинению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством (ст. 275.1 УК). По версии ФСБ, с сентября прошлого года Шонов по заданию Силлина и Бернстайна за вознаграждение собирал информацию о ходе военной операции на Украине, мобилизационных процессах в регионах России, а также «о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента Российской Федерации в 2024 году». На кадрах допроса, которые опубликовала ФСБ, Шонов признает себя виновным. Спецслужба собиралась также допросить Силлина и Бернстайна.

Вашингтон осудил арест Шонова. В Госдепе заявили, что он работал в консульстве во Владивостоке более 25 лет, а после того как Москва запретила американским дипмиссиям нанимать россиян, перешел на работу в подрядную организацию. Единственной его задачей американское ведомство назвало составление подборок материалов из общедоступных российских СМИ.

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Вашингтон отверг обвинения против американских дипломатов и пообещал ответить соответствующим образом на их высылку.

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Теги
Елена Чернышова
высылка дипломатов США Россия
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