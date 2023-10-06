Санду заявила о планах Пригожина устроить переворот в Молдавии

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин планировал в начале этого года переворот в Молдавии, чтобы сместить президента Майю Санду, сказала она. МИД ранее говорил о необоснованных и бездоказательных «инсинуациях» молдавских властей

Майя Санду (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (погиб в авиакатастрофе в августе) планировал в начале этого года переворот в стране, чтобы сместить ее. Об этом она сказала в интервью газете Financial Times.

«По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», — утверждает Санду. По ее словам, в ЧВК рассчитывали, что антиправительственные протесты в республике выльются в «насильственные». «Ситуация на самом деле драматичная, и мы должны защитить себя», — добавила молдавский лидер.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии». Позднее Санду сообщила, что эту информацию подтвердила Служба информации и безопасности республики. По ее словам, в подрывных действиях могут быть задействованы граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения Санду «необоснованными и бездоказательными». «Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», — отмечала дипломат. Москва отвергла «инсинуации» о планах России «расшатать» ситуацию в Молдавии.

В мае Санду в интервью телеканалу Moldova 1 также говорила, что Россия весной пыталась сменить проевропейское правительство в Молдавии на пророссийское, однако эти попытки провалились.