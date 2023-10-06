Санду заявила о планах Пригожина устроить переворот в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин (погиб в авиакатастрофе в августе) планировал в начале этого года переворот в стране, чтобы сместить ее. Об этом она сказала в интервью газете Financial Times.
«По имеющейся у нас информации, это был план, подготовленный командой [Пригожина]», — утверждает Санду. По ее словам, в ЧВК рассчитывали, что антиправительственные протесты в республике выльются в «насильственные». «Ситуация на самом деле драматичная, и мы должны защитить себя», — добавила молдавский лидер.
В феврале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинская разведка перехватила «детальный российский план разрушения политической ситуации в Молдавии». Позднее Санду сообщила, что эту информацию подтвердила Служба информации и безопасности республики. По ее словам, в подрывных действиях могут быть задействованы граждане России, Белоруссии, Сербии и Черногории.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала обвинения Санду «необоснованными и бездоказательными». «Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», — отмечала дипломат. Москва отвергла «инсинуации» о планах России «расшатать» ситуацию в Молдавии.
В мае Санду в интервью телеканалу Moldova 1 также говорила, что Россия весной пыталась сменить проевропейское правительство в Молдавии на пророссийское, однако эти попытки провалились.
23 июня Пригожин обвинил военное руководство в ударе по лагерю частной военной компании (Минобороны это опровергло и назвало обвинения провокацией), а на следующий день объявил о блокировке штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
24 июня силы ЧВК «Вагнер» и ее техника начали движение в сторону Москвы, однако после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин решил развернуть их. Дело против бизнесмена закрыли, а также позволили ему выехать в Белоруссию. Позднее Пригожин приезжал в Россию.
Президент Владимир Путин события 23–24 июня называл попыткой мятежа. «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И ответят за это», — говорил глава государства.
Бизнес-джет Пригожина Embraer-135 (EBM-135BJ) разбился в Тверской области 23 августа — спустя ровно два месяца после попытки мятежа. Все находившиеся на борту десять человек погибли. Как заявил президент, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил ему, что внешнего воздействия на самолет основателя ЧВК «Вагнер» не было, при этом в телах погибших были найдены осколки гранаты.