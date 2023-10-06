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Война санкций ,  
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Правительство предложило увеличить визовые сборы для граждан стран Европы

Правительство предложило увеличить визовые сборы для граждан ЕС и Швейцарии
Сюжет
Война санкций
Власти предложили зеркально поднять стоимость российских виз для граждан европейских стран. Эксперты отметили, что Россию продолжают посещать в основном живущие в Европе соотечественники и инициатива может нанести им ущерб
Фото: Mark Kolbe / Getty Images
Фото: Mark Kolbe / Getty Images

Правительство предложило приостановить некоторые положения международных договоров с Евросоюзом, Швейцарией, Данией, Лихтенштейном и Норвегией об упрощенной выдаче российских виз для их граждан в целях «синхронизации режима взимания визовых сборов». Законопроект внесен в Госдуму. Как ранее выяснил РБК, поправки разработал МИД.

Авторы инициативы напомнили об ограничениях на безвизовый въезд дипломатов из этих стран и упразднении визовых преференций для официальных делегаций, указав, что сохраняется возможность выдачи российских виз отдельным категориям жителей Европы с помощью письменных обращений юрлиц, без оформления в территориальных отделениях МВД: это бизнесмены, школьники, студенты, дальнобойщики и др.

«На практике это будет означать, что стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50–300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза», — сказано в документе.

Заключенный, в частности, с Лихтенштейном договор не упоминает возможность односторонней приостановки действия соглашения для «синхронизации режима взимания визовых сборов». В документе сказано, что это возможно лишь «по соображениям защиты национальной безопасности, охраны общественного порядка или здоровья населения».

За первую половину 2023 года граждане 27 входящих в Евросоюз стран совершили 251,6 тыс. поездок в Россию, подсчитал РБК на основании сведений погранслужбы. Статистика учитывала все поездки — с частными и деловыми целями, по работе или для учебы, туризм, переезд на постоянное место жительства, категории «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие».

«Это имело бы экономический смысл, если бы к нам приезжало огромное количество европейских туристов, чего мы не видим сейчас. Классического туризма из ЕС практически нет — есть отдельные индивидуалы, которые добираются до России через третьи страны», — оценил инициативу вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов. Он отметил, что по туристическим визам страну часто посещают предприниматели или родственники граждан России. А значительная часть туристов из Германии и США — бывшие российские граждане, которые делали визу «более легким туристическим способом».

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Почти единственной категорией, приезжающей в Россию, остались соотечественники, которые по разным причинам не имеют российского паспорта, либо те, у кого сохранились со страной близкие связи, отметил доцент МГИМО Николай Топорнин. «В этом случае решение повысить визовый сбор кажется идущим вопреки рациональному подходу нашей политики и может нанести урон интересам этих граждан», — указал он.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Евросоюз визовый сбор Швейцария Лихтенштейн Дания Норвегия МИД
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