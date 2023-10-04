США выдали въездные визы российским представителям «ядерной пятерки»

Рябков: США выдали российской делегации визы для участия в консультациях в ООН

Сергей Рябков (Фото: МИД России)

Российская делегация получила американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Сегодня выдали», — сказал замминистра, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о невыдаче российской делегации разрешения на въезд в США.

О том, что США не выдали визы представителям России, ранее заявил сам Рябков. «Мы планировали новые переговоры на проходящей сейчас в Нью-Йорке первой сессии ГА ООН [Генеральной Ассамблеи]. По состоянию на вчерашний вечер [3 октября] нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — сказал он «Ленте.ру».

По данным «Коммерсанта», визы не получили два представителя МИД России, в том числе высокопоставленный дипломат, который должен был возглавить российскую делегацию на консультациях «ядерной пятерки».

В «ядерную пятерку» — неформальное объединение стран, имеющих ядерное оружие, — входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В середине июня эксперты министерств иностранных дел и обороны этих государств провели встречу в Каире. В Госдепе США заявили, что мероприятие представляло собой обмен мнениями в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).