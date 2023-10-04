 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США выдали въездные визы российским представителям «ядерной пятерки»

Рябков: США выдали российской делегации визы для участия в консультациях в ООН
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД России)

Российская делегация получила американские визы для участия в консультациях «ядерной пятерки» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Сегодня выдали», — сказал замминистра, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о невыдаче российской делегации разрешения на въезд в США.

О том, что США не выдали визы представителям России, ранее заявил сам Рябков. «Мы планировали новые переговоры на проходящей сейчас в Нью-Йорке первой сессии ГА ООН [Генеральной Ассамблеи]. По состоянию на вчерашний вечер [3 октября] нашим представителям, которые должны были проводить и координировать мероприятие, визы еще выданы не были», — сказал он «Ленте.ру».

По данным «Коммерсанта», визы не получили два представителя МИД России, в том числе высокопоставленный дипломат, который должен был возглавить российскую делегацию на консультациях «ядерной пятерки».

В «ядерную пятерку» — неформальное объединение стран, имеющих ядерное оружие, — входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В середине июня эксперты министерств иностранных дел и обороны этих государств провели встречу в Каире. В Госдепе США заявили, что мероприятие представляло собой обмен мнениями в контексте Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Теги
Сергей Рябков ООН консультации США ядерное оружие
Материалы по теме
Госдеп сообщил об участии России во встрече «ядерной пятерки» в Каире
Политика
Кремль исключил проведение ядерных испытаний
Политика
В Госдуме и Совфеде оценили совместное заявление стран «ядерной пятерки»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 16:12
Сальвадор запустил первый местный пул для майнинга биткоинов Крипто, 17:10
Премьер Черногории пожаловался на отсутствие работы у посла в России Политика, 17:08
Даниил Медведев проиграл в финале крупного турнира в Пекине Спорт, 17:04
Как нижняя палата конгресса США «погрузилась в хаос» Политика, 16:58
Восточное сияние. Тест-драйв седана Dongfeng Shine Max Авто, 16:58
Три села в Курской области остались без света после обстрела ВСУ Политика, 16:58
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 16:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Выплаты нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин превысили ₽1 трлн Бизнес, 16:57
Россиянин обыграл экс-первую ракетку мира на «Мастерсе» в Шанхае Спорт, 16:56
Минобрнауки предложило разрешить абитуриентам менять вузы при поступлении Общество, 16:55
Мосбиржа допустила к торгам акции группы компаний «Астра» с 13 октября Инвестиции, 16:54
В Брюсселе назвали случайным названный Мишелем срок принятия Украины в ЕС Политика, 16:53
Тихая революция: как большие языковые модели изменят бизнес Тренды, 16:47
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:40