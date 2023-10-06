Швейцария начнет платить украинским беженцам до $4,4 тыс. за отъезд домой

Швейцария готова платить украинским беженцам до $4,4 на человека за возвращение на родину, пишет SwissInfo со ссылкой на концепцию секретариата по миграции. По плану властей, из 70 тыс. беженцев выехать из страны согласятся 80%

Фото: Leszek Szymanski / EPA / ТАСС

Швейцарский государственный секретариат по миграции (SEM) может начать платить беженцам с Украины до $4,4 тыс. за добровольный отъезд домой, сообщает SwissInfo со ссылкой на концепцию, разработанную SEM.

«Рассматривается вопрос и о первоначальной финансовой помощи. Суммы помощи могут варьироваться в диапазоне от 1 тыс. до 4 тыс. швейцарских франков (примерно $4,4 тыс. — РБК). на человека», — говорится в статье.

Власти Швейцарии полагают, что около 80% из 70 тыс. украинских беженцев, находящихся в стране, предпочтут добровольный отъезд. Оставшиеся 20%, или 14 тыс. человек, скорее всего, останутся в Швейцарии даже после истечения миграционного «защитного» статуса S в 2024 или 2025 году.

Как отмечает SwissInfo, после публикации сообщений о выплатах украинским беженцам в СМИ, швейцарский МИД подчеркнул, что страна не стремится «избавиться от украинцев». В министерстве напомнили, что парламент Швейцарии неоднократно подтверждал, что беженцы будут защищены до тех пор, пока будут в этом нуждаться.

По данным ООН, после начала военной операции России за границы Украины выехали более 25 млн ее жителей. Больше всего человек оказались в Польше, Румынии, Германии, России и Венгрии. Более 18 млн украинцев вернулись обратно. Вице-президент Еврокомиссии Дубравка Шуйца ранее предупреждал, что украинские беженцы останутся в европейских странах надолго: «Эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны».

После начала конфликта на Украине Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, а в июне швейцарский парламент поддержал поправку, разрешающую реэкспортировать произведенные в стране оружие и боеприпасы в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты, если та «прибегает к своему праву на самооборону в соответствии с международным публичным правом». В сентябре страна одобрила продажу 25 танков Leopard 2 Германии, которая уже передавала такие танки Украине.

Российские власти критикуют поставки Украине западного вооружения. В Москве считают, что это ведет к эскалации.