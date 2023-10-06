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Трамп предложил себя на место спикера палаты представителей США

Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей США
3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение Маккарти от должности спикера. Помимо демократов, за его отставку проголосовали 8 республиканцев из правой фракции MAGA. Трамп заявил, что готов занять место спикера
Фото: Win Mcnamee / Zuma / ТАСС
Фото: Win Mcnamee / Zuma / ТАСС

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов на «короткий период» занять пост спикера палаты представителей США (нижняя палата конгресса), после отстранения Кевина Маккарти, передает Fox News.

По словам Трампа, «друзья в конгрессе» попросили его выступить в качестве «объединителя», поскольку могут не получить достаточной поддержки. «Они спросили меня, возьму ли я это на себя на короткий период времени для [Республиканской] партии, пока они не придут к решению [по кандидатуре]. Я делаю это не потому, что хочу — я сделаю это, если необходимо, если они не смогут принять свое решение», — сказал экс-президент.

Fox News напоминает, что после отставки Маккарти заявки на вакантное место подали председатель Юридического комитета палаты Джэим Джордан и член большинства палаты Стив Скализ. Трамп подчеркнул, что если республиканцы не смогут прийти к консенсусу, он готов занять пост спикера на короткий «30-, 60- или 90-дневный период».

3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение Маккарти от должности спикера. За его отставку проголосовали все конгрессмены от Демократической партии — 208 человек — и восемь его однопартийцев. Все восемь принадлежат к крайне правой фракции республиканцев, которую называют MAGA Republicans — по главному лозунгу Трампа Make America Great Again.

Критики Маккарти среди республиканцев в основном ссылались на его позицию по финансовым вопросам. Так, он помог правительству США не допустить приостановки деятельности (шатдауна) своим «чистым» законопроектом (без помощи Украине) о бюджете. Проект был принят при помощи демократов, он будет действовать до середины ноября.

Временным преемником Маккарти стал республиканец из Северной Каролины Патрик Макгенри, но, как отмечают американские СМИ, он может председательствовать только на избрании нового постоянного председателя.

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В палате представителей всего 435 мест: 221 республиканец и 212 демократов, три места вакантные.

Прежде палата ни разу не отстраняла спикеров с помощью резолюции. Единственный раз, когда палата представителей голосовала по вопросу об отстранении спикера, произошел в 1910 году, тогда республиканец Джо Кэнно сохранил должность.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп спикер палата представителей США
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