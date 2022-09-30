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Меркель призвала создать архитектуру безопасности с участием России

Меркель: нужно работать над панъевропейской архитектурой безопасности с участием России
Экс-канцлер ФРГ осудила действия России на Украине, но не сочла их причиной для прекращения работы с Москвой над структурой европейской безопасности
Ангела Меркель
Ангела Меркель (Фото: Swen Pförtner / dpa / Global Look Press)

Европа должна продолжать работать над «панъевропейской архитектурой безопасности» с участием России, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель, передает n-tv.

Прежде она не раз говорила о необходимости такой системы. В июне, после начала российской спецоперации на Украине, Меркель констатировала, что «создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить войну», не удалось. Сама она не уверена, что смогла бы сделать больше, «чтобы предотвратить такую трагедию».

Бывшая канцлер подчеркнула, что и присоединение Россией Крыма, и действия на Украине нарушают международное законодательство, но Москва должна участвовать в формировании структуры безопасности.

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Политика
Ангела Меркель

Незадолго до начала конфликта на Украине глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости пересмотра архитектуры безопасности. «Это можно делать таким образом, чтобы это устраивало всех. <...> И если обсуждение этих вопросов является целью России, мы должны менять повестку и увеличивать число участников дискуссий», — отметил он.

Россия до спецоперации на Украине вела с США и НАТО переговоры по гарантиям безопасности, требуя, в частности, исключить распространение альянса на восток. 24 февраля Россия ввела войска на территорию Украины.

Украинская сторона предлагала Меркель стать посредником в урегулировании конфликта. При этом Киев критикует бывшего канцлера за политику в отношении России.

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Ангела Меркель Безопасность

Ангела Меркель

политик, бывший канцлер Германии

17 июля 1954 года
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