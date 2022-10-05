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Шольц счел бессмысленным строить догадки о рисках ядерной войны

Канцлер ФРГ Шольц: строить догадки о рисках ядерной войны «нет особого смысла»
Шольц призвал Россию не идти на ядерную конфронтацию. Ранее Путин заявил, что в сторону России «пошел ядерный шантаж» и указал, что при угрозе страна готова использовать «все имеющиеся средства» и это «не блеф»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию не идти на ядерную конфронтацию и в то же время заявил, что пока нет смысла строить догадки на тему рисков возможного столкновения. Так он ответил на вопрос El Pais.

Шольца спросили, существует ли в связи с последними действиями российских властей риск ядерной конфронтации.

Канцлер ответил, что строить предположения на эту темы «нет особого смысла». «Как и президент США Джо Байден, я говорю России: не делайте этого!» — заявил он.

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В обращении к россиянам 21 сентября президент Владимир Путин обвинил США, Великобританию и Евросоюз в том, что они толкают Украину к переносу боевых действий на территорию России. По его словам, «в ход пошел и ядерный шантаж». Как пояснил президент, речь идет не только «о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции», но и о высказываниях ряда представителей стран НАТО о «возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия».

В связи с этим Путин заявил, что у России также есть «различные средства поражения» и при угрозе ее территориальной целостности страна «использует все имеющиеся средства». «Это не блеф», — подчеркнул президент.

В НАТО, комментируя слова Путина, заявили, что альянс не собирается прибегать к «безрассудной и опасной ядерной риторике».

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В то же время в нем отметили, что следят за ситуацией. И если в день обращения Путина 21 сентября в альянсе не видели признаков изменений в готовности ядерных сил России, то 4 октября Times сообщила, что НАТО опасается ядерных испытаний рядом с Украиной. По словам источника издания, Москва может «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения» в Черном море.

В Кремле в ответ на просьбу прокомментировать эти сведения заявили, что не хотят участвовать в «ядерной риторике» по Украине. «В западных СМИ, у западных политиков, у глав государств сейчас очень много упражнений по ядерной риторике. Мы принимать участие в этом не хотим», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Олаф Шольц Германия ядерное оружие ядерная война Украина Военная операция на Украине
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