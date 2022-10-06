Власти заявили об устранении жалоб мобилизованных на «скотские условия»

В Белгородской области заверили, что уладили вопрос с мобилизованными после жалоб на то, что отношение к ним «скотское», они ни приписаны ни к одной воинской части и им выдали оружие, не записав в военном билете

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Глава администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов заявил, что проблема с мобилизованными, пожаловавшимися на «скотские условия», решена, сообщает «Коммерсантъ».

«Вчера вечером стало известно о данной ситуации. Ответственные лица оперативно включились и разобрались с проблемой. Спасибо вам за неравнодушие», — утверждает Будлов.

РБК направил запрос в администрацию губернатора Белгородской области.

Накануне в телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором мужчины в военной форме, стоящие возле поезда, рассказали, что отношение к ним «скотское», они ни приписаны ни к одной воинской части и им выдали оружие, не записав в военном билете.

«Мы находимся в Белгородской области, нас в районе 500 человек, с оружием, но при этом мы не приписаны абсолютно ни к какой части. Неделю мы прожили в скотских условиях, абсолютно скотских. Никакого материального обеспечения, денежного довольствия. Ровным счетом ничего. Сейчас также неизвестно, кто куда едет, к какой части приписан. Оружие на руках, но оно не записано на нас», — рассказали военнослужащие. По их словам, им пришлось покупать еду на свои деньги, «не говоря уже об амуниции».

«РИА Новости» со ссылкой на источник в штабе Западного военного округа в ночь на 6 октября сообщило, что этот эшелон с военнослужащими «в количестве 299 человек» следовал в учебный центр на полигоне «Мулино», где «с ними будет проводиться подготовка по восстановлению навыков по военно-учетным специальностям и боевое слаживание в составе подразделений». По утверждению собеседника агентства, военнослужащим выдано стрелковое оружие, оно закреплено за ними и учтено. Мобилизованные «на маршруте следования в район подготовки обеспечены индивидуальными рационами питания, в составе команды находится медицинский персонал», уверяет источник.