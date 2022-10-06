Член СПЧ Кабанов: есть жалобы на принуждение подписать бессрочные контракты по мобилизации

В СПЧ сообщили о жалобах на принуждение подписывать бессрочные контракты

Совет по правам человека проверит жалобы на то, что мобилизованных принуждают подписывать контракты на военную службу. По словам члена совета Кирилла Кабанова, жалобы поступают «из разных регионов»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов сообщил, что получает жалобы на принуждение мобилизованных подписывать бессрочные контракты на прохождение воинской службы.

«Из разных регионов приходит информация о возможных фактах принуждения со стороны сотрудников военкоматов и командиров учебных частей к подписанию призванных в рамках частичной мобилизации граждан бессрочных контрактов по прохождению службы в ВС РФ. Никакие разъяснения по этому поводу мобилизованным не даются. Данная информация проверяется», — написал Кабанов в «Телеграме».

Кабанов подчеркнул, что граждане не должны подписывать «никакие документы, предварительно не изучив их содержание», а если они с содержанием документов не согласны, то должны обратиться в органы военной прокуратуры.

Из каких именно регионов поступают обращения и много ли их, Кабанов не уточнил.

Добровольность заключения контракта на военную службу в России закреплена в ст. 32 федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», там же говорится, что в контракте должен быть прописан срок, в течение которого гражданин обязуется проходить военную службу.

Военнослужащие срочного призыва не принимают участие в спецоперации на Украине и принудить их заключить контракт на военную службу нельзя, говорится на портале «Объясняем.рф». В случае такого принуждения следует подать жалобу в военную прокуратуру.

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Накануне председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемами в снабжении тыла.

«Написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме. <...> Внимание, вопрос: где [все это]?» — сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

Также Картаполов в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что нужно «перестать врать» о военной спецоперации на Украине. «Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили <...>. Но как-то не доходит до отдельных руководителей», — сказал он.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целями он назвал необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. 21 сентября, спустя почти семь месяцев после начала спецоперации, Путин объявил о частичной мобилизации в стране.