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Матвиенко заявила, что решение о новом федеральном округе не принято

Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что решение о новом федеральном округе еще не принято
Матвиенко попросила «не забегать вперед». Со временем будет выбран эффективный механизм интеграции присоединенных к России территорий, уверена она
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: council.gov.ru)

Решение о создании нового федерального округа, куда вошли бы присоединенные к России Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, пока не принято, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с рабочим визитом в Индонезии во главе делегации российского парламента.

«Думаю, правительство и президент примут решения, как лучше; создать ли новый федеральный округ либо могут быть другие форматы — пока не готова ответить, мы с правительством участвуем в обсуждении будущей структуры взаимодействия федерального центра с новыми субъектами», — сказала Матвиенко журналистам в Джакарте (цитата по «Интерфаксу»).

Парламентарий попросила «не забегать вперед» и выразила уверенность, что со временем будет выбран эффективный механизм интеграции четырех субъектов.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России после референдумов на этих территориях. 5 октября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии новых субъектов в состав страны. ДНР, ЛНР и Запорожская область присоединятся в границах бывших украинских областей, а Херсонская — вместе с Александровским и Снигиревским муниципальными округами Николаевской области, уточнил глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Денис Пушилин и Леонид Пасечник были назначены Путиным исполняющими обязанности глав ДНР и ЛНР, а Евгений Балицкий и Владимир Сальдо — врио губернаторов Запорожской и Херсонской областей соответственно.

В конце сентября газета «Ведомости» со ссылкой на источники писала, что в России может появиться новый Крымский федеральный округ, куда войдут присоединенные территории и Крым, а полномочным представителем президента в нем может стать бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин (руководил «Роскосмосом» с 2018 года, летом его сменил вице-премьер Юрий Борисов). В России уже существовал Крымский федеральный округ: он был образован в марте 2014 года, после того как полуостров стал частью России. Однако спустя два года Крым вошел в состав Южного федерального округа. Рогозин заявлял, что «в это грозное для нашей страны время» готов выполнить любую «поставленную родиной» задачу. О том, что из новых субъектов будет создан федеральный округ, говорил и врио запорожского губернатора Балицкий.

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Елена Чернышова
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