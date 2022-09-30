Балицкий заявил, что из новых регионов будет создан федеральный округ

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В России будет создан новый федеральный округ после вхождения в ее состав четырех новых регионов, детали и название еще обсуждаются. Об этом заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, передает «РИА Новости».

«Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются», — сказал Балицкий журналистам.

Референдум о вхождении в состав России прошел в подконтрольной российской армии части Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР 23–27 сентября. По данным регионального избиркома, в Запорожской области это решение поддержали 87,05% избирателей при явке 85,4%.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы четырех регионов подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе Федерации новых субъектов.

Российские силы контролируют южную и центральную части Запорожской области, административный центр — город Запорожье — контролирует Украина. В запорожской ВГА анонсировали проведение референдума на оставшейся части области после ее перехода под контроль российской армии.

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Ранее о том, что в России появится Крымский федеральный округ, который может возглавить бывший вице-премьер и экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщал телеграм-канал Brief. Сам Рогозин позже опроверг эту информацию. «Это ложь. В это грозное для нашей страны время я готов выполнить любую задачу, которую поставит Родина», — заявил он.