В Госдуме на закрытых слушаниях обсудят снабжение мобилизованных

Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне и безопасности и противодействию коррупции попросили генпрокурора разобраться с проблемами в снабжении тыла. Закрытые слушания по этому вопросу пройдут 17 октября

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Думский комитет на закрытых слушаниях 17 октября с участием двух замминистров обороны Алексеем Криворучко (замминистра по вооружению) и Михаилом Мизинцевым (замминистра по материально-техническому обеспечению) обсудит обеспечение мобилизованных формой и оружием, сообщил «РИА Новости» член думского комитета по обороне Андрей Гурулев.

«Проблемы в следующем: ежегодно в рамках бюджета России на МО выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей — материально-техническое обеспечение. <…> Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие — это все», — пояснил Гурулев.

По его словам, слушать представителей Минобороны будут на закрытом заседании комитета ГД по обороне в рамках слушаний по рассмотрению оборонного бюджета, куда депутаты имеют право приглашать представителей министерств.

Ранее в этот день Гурулев сообщил, что председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемами в снабжении тыла.

«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме. <...> Внимание, вопрос: где [все это]?» — отметил депутат.

Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя почти семь месяцев после начала спецоперации на Украине. После этого власти регионов неоднократно сообщали о проблемах с обеспечением военнослужащих. Сам президент на совещании с постоянными членами Совбеза 29 сентября заявил, что от граждан начала поступать информация о качестве снабжения, бытовых условиях и другие вопросы. Он потребовал рассматривать каждый случай в отдельности, а допущенные ошибки исправлять.

4 октября министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом Вооруженных сил России поручил обеспечить мобилизованных необходимыми вещами.