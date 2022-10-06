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В Госдуме на закрытых слушаниях обсудят снабжение мобилизованных

В Госдуме на закрытых слушаниях обсудят обеспечение мобилизованных формой и оружием
Ранее председатели комитетов Госдумы по обороне и безопасности и противодействию коррупции попросили генпрокурора разобраться с проблемами в снабжении тыла. Закрытые слушания по этому вопросу пройдут 17 октября
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Думский комитет на закрытых слушаниях 17 октября с участием двух замминистров обороны Алексеем Криворучко (замминистра по вооружению) и Михаилом Мизинцевым (замминистра по материально-техническому обеспечению) обсудит обеспечение мобилизованных формой и оружием, сообщил «РИА Новости» член думского комитета по обороне Андрей Гурулев.

«Проблемы в следующем: ежегодно в рамках бюджета России на МО выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей — материально-техническое обеспечение. <…> Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие — это все», — пояснил Гурулев.

По его словам, слушать представителей Минобороны будут на закрытом заседании комитета ГД по обороне в рамках слушаний по рассмотрению оборонного бюджета, куда депутаты имеют право приглашать представителей министерств.

Ранее в этот день Гурулев сообщил, что председатели комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов и безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться с проблемами в снабжении тыла.

«Одновременно два председателя наших комитетов — по безопасности и по обороне — написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме. <...> Внимание, вопрос: где [все это]?» — отметил депутат.

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Президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября, спустя почти семь месяцев после начала спецоперации на Украине. После этого власти регионов неоднократно сообщали о проблемах с обеспечением военнослужащих. Сам президент на совещании с постоянными членами Совбеза 29 сентября заявил, что от граждан начала поступать информация о качестве снабжения, бытовых условиях и другие вопросы. Он потребовал рассматривать каждый случай в отдельности, а допущенные ошибки исправлять.

4 октября министр обороны Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом Вооруженных сил России поручил обеспечить мобилизованных необходимыми вещами.

24 сентября Минобороны сообщило об освобождении от должности заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, который отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. В военном ведомстве тогда заявили, что Булгаков переходит на другую работу, но не уточнили, на какую именно. На должность замминистра обороны был назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
военнослужащие ВС России частичная мобилизация Военная операция на Украине оружие Госдума
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