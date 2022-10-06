Politico узнало, что Украина пересмотрела просьбы к Западу по оружию

В новый пакет помощи США вошли высокоточные артиллерийские и ракетные системы с боеприпасами, но к ноябрю Киев должен получить две ЗРК, которые могут сбивать ракеты, беспилотники и вертолеты, пишет Politico

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Украина пересматривает список оружия, запрашиваемого у западных стран: на фоне возможной эскалации этой зимой она теперь делает упор на средства противовоздушной обороны, сообщило Politico.

По данным издания, на Украине находится бывший глава НАТО Андерс Фог Расмуссен. Он обсуждает Киевское соглашение о безопасности с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и на этой неделе должен встретиться с официальными лицами США.

Документ, о котором идет речь, предполагает, что подписавшие его западные страны возьмут на себя обязательства по долгосрочным гарантиям безопасности для Украины. Соглашение предусматривает постоянную материальную поддержку военных действий и восстановление оборонной промышленности Украины, чтобы страна могла начать выпускать собственное оружие в ближайшие годы.

В последний пакет военной помощи на $625 млн, о котором на днях объявил президент США Джо Байден, средства ПВО не вошли. Вместо этого в него были включены высокоточные артиллерийские и ракетные системы с боеприпасами, пишет Politico.

В то же время в Пентагоне сообщили, что к ноябрю Киев должен получить две зенитные ракетные системы производства компании Raytheon (выпускает NASAMS и Patriot), которые могут сбивать беспилотники, ракеты и вертолеты. «Это как раз то, что ищет Украина», — пишет Politico.

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Украине, отмечая, что они «не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры». Комментируя новый пакет военной помощи Киеву от Вашингтона, посол в США Анатолий Антонов отметил, что решение американской администрации «продолжить накачку киевского режима тяжелым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта».