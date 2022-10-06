Мобилизованным не компенсируют расходы на дополнительную экипировку

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Минобороны обеспечивает призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации всем необходимым имуществом и снаряжением, включая форму, экипировку и т.д., следует из сообщения на правительственном портале «Объясняем.рф».

«Покупка мобилизованным дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов и т.д. является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях распространялись сообщения о том, что родственники мобилизованных вынуждены сами покупать им все необходимое. Например, телеграм-канал «Осторожно, новости» публиковал списки, где были перечислены необходимые вещи: от нательного белья и предметов гигиены до рюкзаков и камуфляжа. При этом на сайте портала «Объясняем.рф» был опубликован похожий список предметов, которые мобилизованный «при желании может взять c собой». Власти назвали незаконным требование к мобилизованным закупать экипировку.

О проблемах с закупкой экипировки говорил глава Чувашии Олег Николаев. Власти Нижегородской области, Камчатского края и Коми обещали закупить для мобилизованных ряд необходимых вещей.