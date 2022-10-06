Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Это уже шестой ракетный пуск КНДР за менее чем две недели. По предварительным данным, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейских военных. Пока непонятно, о какой разновидности ракеты идет речь.

О пуске снаряда, который, возможно, является баллистической ракетой, заявило и правительство Японии, передает Kyodo. По данным NHK, он упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

Это уже шестой пуск ракеты КНДР с 25 сентября. Республика запустила ракеты 25, 28 и 29 числа на фоне однодневного визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную. 1 октября Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности, они упали недалеко от восточного побережья КНР.

4 октября в Японии заявили, что Северная Корея запустила в ее сторону баллистическую ракету, которая пролетела рекордные 4600 км (Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи оценил дальность в 4500 км). Снаряд пролетел над префектурой Хоккайдо и упал в Тихом океане.

После этого США и Япония провели совместные учения над Японским морем, а Южная Корея вместе с Соединенными Штатами запустили четыре ракеты класса «земля — земля». Одна из южнокорейских ракет Hyunmoo-2 упала на базе вскоре после пуска, никто не пострадал.