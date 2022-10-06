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Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты

Южная Корея и Япония сообщили, что КНДР запустила баллистическую ракету
Это уже шестой ракетный пуск КНДР за менее чем две недели. По предварительным данным, снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейских военных. Пока непонятно, о какой разновидности ракеты идет речь.

О пуске снаряда, который, возможно, является баллистической ракетой, заявило и правительство Японии, передает Kyodo. По данным NHK, он упал за пределами японской исключительной экономической зоны.

Это уже шестой пуск ракеты КНДР с 25 сентября. Республика запустила ракеты 25, 28 и 29 числа на фоне однодневного визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную. 1 октября Пхеньян запустил две баллистические ракеты малой дальности, они упали недалеко от восточного побережья КНР.

4 октября в Японии заявили, что Северная Корея запустила в ее сторону баллистическую ракету, которая пролетела рекордные 4600 км (Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи оценил дальность в 4500 км). Снаряд пролетел над префектурой Хоккайдо и упал в Тихом океане.

После этого США и Япония провели совместные учения над Японским морем, а Южная Корея вместе с Соединенными Штатами запустили четыре ракеты класса «земля — земля». Одна из южнокорейских ракет Hyunmoo-2 упала на базе вскоре после пуска, никто не пострадал.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
КНДР Япония Южная Корея баллистические ракеты ракетные пуски
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