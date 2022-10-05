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Минцифры назвало дату публикации направлений для ИТ-льгот

Шадаев: Минцифры 6 октября опубликует документ о направлениях, которые относятся к ИТ
Проект соответствующего приказа будет опубликован 6 октября, а на следующий день его планируется утвердить, рассказал министр Максут Шадаев
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минцифры в четверг, 6 октября, опубликует проект приказа с направлениями деятельности, которые относятся к ИТ. Утвердить проект планируется в пятницу, заявил глава ведомства Максут Шадаев на вебинаре с представителями отрасли.

«Мы считаем, что компания может называться ИТ-компанией, если 30% выручки — или в случае казенных учреждений и АНО расходов — связаны с ИТ-деятельностью. Перечень направлений [в проекте] будет шире», — рассказал он (цитата по ТАСС).

С 2008 года в России проводится аккредитация ИТ-компаний. Ее наличие дает организациям право на различные льготы. После начала военной операции на Украине и введенных в связи с ней санкций правительство ввело дополнительные послабления для сотрудников, работающих в этой сфере (отсрочка от армии, льготная ипотека и другие). Когда в России объявили частичную мобилизацию, Минобороны пообещало освободить от призыва специалистов в области информационных технологий, «задействованных в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры». Речь идет только об аккредитованных ИТ-компаниях.

Правительство 1 октября утвердило новый порядок аккредитации ИТ-компаний, который предложило Минцифры. Они касаются видов деятельности организаций, среднемесячного размера выплат сотрудников (не ниже средней зарплаты в России или конкретном регионе), а также доли доходов компании от деятельности в области ИТ (не менее 30%).

Минцифры также опубликовало список специальностей в сфере ИТ и связи, которые дают право на отсрочку от призыва по мобилизации. В него вошли 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Максут Шадаев ИТ-компании Минцифры аккредитация
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