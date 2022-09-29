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Минцифры призвало ИТ-компании выплачивать мобилизованным 80% зарплаты

Несмотря на возможность оформления отсрочки, некоторые ИТ-специалисты попадут под мобилизацию. Работодатели должны выплачивать им зарплату, выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей, призвало Минцифры
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Минцифры попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи ввести дополнительные выплаты мобилизованным сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

«Просим руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках: обеспечить их ежемесячными выплатами в размере не менее 80% заработной платы, единовременно выплатить несколько окладов, оформить полисы ДМС для семей», — сказано в сообщении.

Ведомство объяснило, что многие сотрудники таких компаний получат отсрочку, однако некоторые отправятся на службу. Поэтому меры поддержки — это необходимый минимум, отметило Минцифры.

Минцифры объяснило порядок действий сотрудников при получении повестки
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21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Минобороны объясняло, что под призыв попадут те россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или военно-учетную специальность.

Позже военное ведомство заявило, что от службы освободят представителей некоторых профессий, в том числе работников «системообразующих организаций в сфере информации и связи». Минцифры указало, что они должны быть трудоустроены в аккредитованных ИТ-компаниях, которые работают с ИТ-решениями или задействованы в обеспечении работы информационной инфраструктуры.

27 сентября Минцифры опубликовало список из 195 специальностей и направлений подготовки высшего образования для оформления отсрочки. В их числе среди прочего — математика, физика, ядерная энергетика и теплофизика, астрономия, химия, картография и геоинформатика, перевод и переводоведение, архитектура, строительство, биология, менеджмент.

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На следующий день глава цифрового министерства Максут Шадаев объявил о запуске формы для оформления отсрочки на «Госуслугах» (необходимые документы). Он пообещал, что министерство будет передавать списки в Генштаб и военкоматы.

Сотрудники ИТ и телеком-компаний подали более 1,5 тыс. заявок на отсрочку
Политика
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

В первый день сотрудники ИТ-компаний подали более 1,5 тыс. заявлений на отсрочку от частичной мобилизации на портале «Госуслуги», сообщало Минцифры.

Авторы
Теги
Жанна Антохина
ИТ-компании отсрочка мобилизация Украина Минцифры повышение зарплат
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