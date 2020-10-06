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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан пригрозил применить «оружие большой разрушительной силы»

Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае применения комплексов «Искандер» с армянской стороны Баку ответит оружием большой разрушительной силы. В Ереване заявили о новом наступлении азербайджанской армии
Последствия ракетного обстрела со стороны азербайджанской армии в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте
Последствия ракетного обстрела со стороны азербайджанской армии в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте (Фото: David Ghahramanyan / NKR InfoCenter / PAN Photo / AP)

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал армейскому командованию разработать план применения оружия большой разрушительной силы против объектов военной инфраструктуры противника. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

По словам министра, в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» «будут предприняты адекватные ответные действия».

«Министр приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой», — сообщили в Минобороны.

Посол Армении назвал условия применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе
Политика
Ракетный комплекс &laquo;Искандер&raquo;

Посол Армении в России Вардан Тоганян 28 сентября называл условия применения ракетных комплексов «Искандер». «Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и «Искандеры», — сказал тогда посол.

30 сентября Азербайджан обвинил Армению в том, что в Нагорном Карабахе использовался тактический ракетный комплекс «Точка-У». «Армянская армия применила высокоточный ракетный комплекс «Точка-У» (ОТР-21). Три из выпущенных ракет не взорвались», — сообщили тогда в Минобороны Азербайджана.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила в своем Facebook, что во второй половине дня 6 октября азербайджанская армия начала «широкомасштабную атаку на южном направлении линии соприкосновения между Арцахом [Нагорным Карабахом] и Азербайджаном. По ее словам, в наступлении участвуют танки и артиллерия. «Противник также игнорирует безопасность территории Исламской Республики Иран», — отметила Степанян.

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Нарышкин назвал «принципиально новое» в конфликте в Карабахе
Политика
Демонстранты c флагами Турции и Азербайджана во время акции протеста против Армении в Стамбуле, Турция

По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, нынешняя горячая фаза конфликта в Нагорном Карабахе отличается от предыдущих обострений принципиально новым фактором.

«Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что в зону карабахского конфликта активно стягиваются боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» и экстремисты из курдских группировок. Глава СВР отметил, что радикалов в регионе уже несколько тысяч, и они намерены заработать на войне.

Автор
Владислав Гордеев
«Искандер» Азербайджан Минобороны
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