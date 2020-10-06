Азербайджан пригрозил применить «оружие большой разрушительной силы»
Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приказал армейскому командованию разработать план применения оружия большой разрушительной силы против объектов военной инфраструктуры противника. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
По словам министра, в случае применения противником оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» «будут предприняты адекватные ответные действия».
«Министр приказал азербайджанской армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой», — сообщили в Минобороны.
Посол Армении в России Вардан Тоганян 28 сентября называл условия применения ракетных комплексов «Искандер». «Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут приняты, в том числе и «Искандеры», — сказал тогда посол.