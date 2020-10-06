Азербайджан пригрозил применить «оружие большой разрушительной силы»

30 сентября Азербайджан обвинил Армению в том, что в Нагорном Карабахе использовался тактический ракетный комплекс «Точка-У». «Армянская армия применила высокоточный ракетный комплекс «Точка-У» (ОТР-21). Три из выпущенных ракет не взорвались», — сообщили тогда в Минобороны Азербайджана.

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила в своем Facebook, что во второй половине дня 6 октября азербайджанская армия начала «широкомасштабную атаку на южном направлении линии соприкосновения между Арцахом [Нагорным Карабахом] и Азербайджаном. По ее словам, в наступлении участвуют танки и артиллерия. «Противник также игнорирует безопасность территории Исламской Республики Иран», — отметила Степанян.

По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, нынешняя горячая фаза конфликта в Нагорном Карабахе отличается от предыдущих обострений принципиально новым фактором.

«Нынешнее обострение ситуации вызывает повышенную озабоченность не только своим масштабом, но и принципиально новым воздействием внешних факторов. На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция», — сказал Нарышкин.

Он отметил, что в зону карабахского конфликта активно стягиваются боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Фиркат Хамза», «Султан Мурад» и экстремисты из курдских группировок. Глава СВР отметил, что радикалов в регионе уже несколько тысяч, и они намерены заработать на войне.