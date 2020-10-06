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Отравление Навального ,  
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Навальный дал интервью Дудю после отравления

Алексей Навальный и Юлия&nbsp;Навальная
Алексей Навальный и Юлия Навальная (Фото: navalny / Instagram)

Алексей Навальный и его супруга Юлия дали интервью журналисту Юрию Дудю. Это первое видеоинтервью Навального после отравления.

В интервью Навальный рассказывает о дне, предшествующем отравлению, первых симптомах и процессе своего восстановления.

По словам Навального, с утра 20 августа он чувствовал себя хорошо и не ощущал никаких симптомов отравления. Недомогание он почувствовал уже после взлета самолета — по его словам, он может точно сказать, когда это произошло, поскольку после взлета начал смотреть видео: «И как то на 20-й минуте как-то перестало мне интересно смотреть «Рика и Морти». Чувствую, по мне холодный пот льется. Это очень странное ощущение».

Навальный затруднился описать свои ощущения после того, как почувствовал первые симптомы. Он потерял ориентацию и все начало расплываться. «Это может звучит странно, но самое близкое описание — дементор в «Гарри Поттере»: тебе не больно, а жизнь уходит. Абсолютно не больно. Но главное поглощающее тебя ощущения: сейчас умру». По его словам, после этого он почти ничего не помнит, даже тот момент, когда он начал кричать от боли.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Материал дополняется.

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