Навальный дал интервью Дудю после отравления

Алексей Навальный и Юлия Навальная (Фото: navalny / Instagram)

Алексей Навальный и его супруга Юлия дали интервью журналисту Юрию Дудю. Это первое видеоинтервью Навального после отравления.

В интервью Навальный рассказывает о дне, предшествующем отравлению, первых симптомах и процессе своего восстановления.

По словам Навального, с утра 20 августа он чувствовал себя хорошо и не ощущал никаких симптомов отравления. Недомогание он почувствовал уже после взлета самолета — по его словам, он может точно сказать, когда это произошло, поскольку после взлета начал смотреть видео: «И как то на 20-й минуте как-то перестало мне интересно смотреть «Рика и Морти». Чувствую, по мне холодный пот льется. Это очень странное ощущение».

Навальный затруднился описать свои ощущения после того, как почувствовал первые симптомы. Он потерял ориентацию и все начало расплываться. «Это может звучит странно, но самое близкое описание — дементор в «Гарри Поттере»: тебе не больно, а жизнь уходит. Абсолютно не больно. Но главное поглощающее тебя ощущения: сейчас умру». По его словам, после этого он почти ничего не помнит, даже тот момент, когда он начал кричать от боли.