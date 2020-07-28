Генпрокуратура потребовала изъять у бывшего сенатора Арашукова ₽1,5 млрд

Рауф Арашуков (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Генпрокуратура провела проверку имущества бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его семьи. По итогам проверки ведомство потребовало изъять у него в пользу государства почти 1,5 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ведомство выявило, что у Арашукова и членов его семьи в собственности было имущество, которое было невозможно купить на их официальные доходы.

«При заработной плате Рауля Арашукова (бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаза» и отца экс-сенатора. — РБК) за период с 2007 по 2017 год. в размере 65, 917 млн руб. и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 год — 15,651 млн руб. они приобрели имущество на 1, 469 млрд руб.», — заявили в ведомстве.

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