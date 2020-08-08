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Число нераскрытых дел за дачу взятки в России выросло в три раза

За первые шесть месяцев 2020 года нераскрытыми остались более 780 преступлений, возбужденных по статьям о даче взятки, их количество увеличилось на 200% по сравнению с прошлым годом

Количество нераскрытых уголовных дел, возбужденных по статьям о взяточничестве, выросло в три раза в России за полгода. Об этом свидетельствуют данные отчета Генпрокуратуры о состоянии преступности с января по июнь 2020 года.

За это время нераскрытыми остались 782 преступления, рост составил 200,8%.

Всего за полгода было зарегистрировано 8503 преступления, в которых фигурировали взятки, это количество выросло на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Из них предварительно расследовано 6749 правонарушений.

В целом за этот период было зарегистрировано на 2,7% меньше коррупционных преступлений, следует из отчета. Больше всего их было выявлено в Москве, Краснодарском крае и Татарстане.

Как отмечает Генпрокуратура, в течение первых шести месяцев 2020 года темпы снижения преступности, который наблюдались ранее, снизились — с 0,4% в мае до 0,1% в июне. Общее число зарегистрированных преступлений составило около 1 млн, что примерно равняется уровню прошлого года.

Более половины от всех зарегистрированных преступлений составляют хищения, из них 35% приходится на кражи и 15,6% — на мошенничество.

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По данным Генпрокуратуры, большая часть от всех мошенничеств, зафиксированных с января по июнь, совершалась с использованием интернета, мобильных телефонов и других информационно-коммуникационных технологий. За полгода этот показатель вырос почти на 70%, при этом в Москве он увеличился в три раза.

В целом, сообщает ведомство, число таких преступлений за последние пять лет выросло более чем в шесть раз.

Также более чем на 40% увеличилось число преступлений экстремистской направленности, каждое второе такое преступление связано с публичными призывами к экстремистской деятельности.

Помимо этого, Генпрокуратура отмечает рост более чем на 20% числа преступлений, связанных с терроризмом, из них половина приходится на регионы Северного Кавказа. В ведомстве отметили, что такая тенденция связана с ростом числа возбужденных уголовных дел за организацию незаконного вооруженного формирования или террористической организации и участия в них.

Кроме того, в России сократилось число преступлений, совершенных подростками, а также число правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коррупция, взятка, Генпрокуратура, преступность
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