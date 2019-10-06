Глава КСИР заявил о будущем падении США из-за «тиранической философии»

Салами пообещал Америке с ее порочной системой неизбежный конец, несмотря на ее эффектную наружность и сплетенную паутину поддерживающих Вашингтон СМИ

Фото: Vahid Salemi / AP

Несмотря на военную мощь, США ждет падение из-за отсутствия «стратегии», которая бы направляла Америку. Об этом заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, передает агентство Mehr.

«Физическая мощь — не самое важное, за силой должна быть философия. Посмотрите на сегодняшнюю философию Америки: у нее эффектная наружность, но ее натура тираническая», — заявил Салами.

По его словам, отсутствие стратегии — путь, который неизбежно ведет к гибели любой страны. И именно это, по словам генерала, происходит с США. «Все государства с порочной системой проходят единый исторический цикл. У них бывает взлет, но потом неизбежно наступает упадок», — сказал он.

У Ирана, наоборот, есть идеология, которая является победной. «Мы защищаем обиженных, готовы рисковать своей жизнью, чтобы спасать чужие», — заверил глава КСИР.