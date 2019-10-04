Посольство России предупредило журналистов об опасности работы в Иране

Посольство России рекомендует представителям российских СМИ заранее ставить дипломатов в известность о поездках в Иран в связи с непростой внутриполитической ситуацией и задержанием журналистки Юлии Юзик в Тегеране. Об этом РБК сообщил пресс-атташе диппредставительства в Тегеране Андрей Ганенко.

«Гражданка Юзик не проинформировала посольство ни о своем приезде в Тегеран, хотя, по словам мужа, ожидала, что столкнется здесь с определенными проблемами, ни о возникших у нее сложностях с изъятием паспорта», — отметил Ганенко.

Ранее стало известно, что российскую журналистку Юлию Юзик 3 октября задержали в Тегеране. Ее обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. По словам ее мужа, она прибыла в страну за несколько дней до задержания, и по прилету у нее отобрали паспорт. Представитель посольства уточнил, что журналистка прилетела в аэропорт имени Имама Хомейни 29 сентября по частному приглашению, а уже 2 октября ее арестовали в отеле, где она остановилась.

Российский дипломат рассказал, что по непроверенной информации слушания по делу Юзик состоится 5 октября. При этом официальное уведомление о задержании российской гражданки от местных властей в посольство пока не поступало. Он пояснил, что в пятницу, 4 октября, в Иране выходной, поэтому «практических действий коллег можно ожидать только завтра».