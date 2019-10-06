СМИ узнали об отказе Джонсона покидать пост без увольнения Елизаветой II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, если Брюссель отклонит его условия выхода страны из Европейского союза или если парламент выразит его правительству вотум недоверия. Он покинет свой пост только в случае, если его уволит королева Елизавета II, пишет The Sunday Times со ссылкой на несколько членов правительства.
Собеседники газеты в Консервативной партии добавили, что премьер не подаст в отставку даже если будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход из состава ЕС без соглашения.
«Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет», — сказал один из высокопоставленных членов тори.
Источники издания говорят, что парламентарии даже обсуждали возможность назначения на должность премьера спикера Палаты общин Джона Беркоу, но в конечном счете они усомнились в его способностях заручиться поддержкой большинства.