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СМИ узнали об отказе Джонсона покидать пост без увольнения Елизаветой II
По данным The Sunday Times, глава правительства не собирается подавать в отставку сам и будет работать, пока его не уволит королева. Подобное в последний раз случилось в стране в первой половине XIX века
Фото: Victoria Jones / Associated Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдет в отставку, если Брюссель отклонит его условия выхода страны из Европейского союза или если парламент выразит его правительству вотум недоверия. Он покинет свой пост только в случае, если его уволит королева Елизавета II, пишет The Sunday Times со ссылкой на несколько членов правительства.

Собеседники газеты в Консервативной партии добавили, что премьер не подаст в отставку даже если будет установлено, что он нарушил закон, запрещающий выход из состава ЕС без соглашения.

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«Пока полиция не появится у дверей Даунинг-стрит 10 с ордером на арест премьер-министра, он не уйдет», — сказал один из высокопоставленных членов тори.

Источники издания говорят, что парламентарии даже обсуждали возможность назначения на должность премьера спикера Палаты общин Джона Беркоу, но в конечном счете они усомнились в его способностях заручиться поддержкой большинства.

The Sunday Times напоминает, что в последний раз монарх Великобритании увольнял главу правительства в 1834 году.

Референдум по выходу Британии из Европейского союза состоялся в июне 2016 года, его поддержали 51,9% человек. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта текущего года, однако этого не произошло, так как предыдущему премьеру Терезе Мэй не удалось провести через парламент согласованные с Брюсселем условия выхода из союза. Сменивший ее Джонсон неоднократно заявлял, что Британия покинет ЕС 31 октября «со сделкой или без».

Автор: Михаил Юшков
Теги: Борис Джонсон, Елизавета II, увольнение
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