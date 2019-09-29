СМИ узнали об извинении Джонсона перед королевой Елизаветой II

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично извинился перед королевой Елизаветой II за то, что просил ее одобрения на приостановку работы парламента. Об этом сообщает The Sunday Times.

Как сообщает газета, Джонсон позвонил королеве во вторник, 24 сентября, после того как Верховный суд постановил, что действия премьер-министра, которые привели к приостановке работы парламента, были незаконными. «Он добрался до королевы как можно быстрее, чтобы сказать, как ему жаль», — сказал газете один из источников, близких к королевской семье. По словам источников, королева с самого начала испытывала беспокойство по поводу решения Джонсона.

Королева Елизавета II одобрила предложение Джонсона о приостановке текущей сессии парламента 28 августа. Согласно документу, перерыв в работе парламента должен был начаться 9–12 сентября и продлиться до 14 октября. Таким образом Джонсон хотел лишить парламент возможности полноценно участвовать в обсуждении Brexit и не дать депутатам помешать правительству вывести страну из Евросоюза без сделки.

Парламент приостановил свою работу 10 сентября. Во вторник, 24 сентября, Верховный суд Соединенного Королевства постановил, что Джонсон нарушил закон, посоветовав королеве приостановить работу парламента. Палата общин возобновила свою работу 25 сентября.