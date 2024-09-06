Зеленский выразил сожаление, что не может ударить по Кремлю

Зеленский требовал от Запада передать Украине дальнобойные ракеты и разрешить удары вглубь территории России. Кремль предупреждал об опасных последствиях разрешения Украине бить по России

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что ВСУ не могут ударить по Кремлю из дальнобойного оружия, переданного Киеву западными странами. Об этом глава государства заявил на заседании 50-го международного форума «Амброзетти», передает УНИАН.

"Когда мы говорим о том, что, например, Италия или кто-то другой боится того, что мы будем бить по Кремлю, - мне жаль, что мы не можем это сделать", - сказал он. По словам Зеленского, оружие, которое есть у партнеров Украины, имеет дальность около 200 километров.

В начале мая 2023 года два украинских беспилотника атаковали Кремль. Военные и спецслужбы вывели их из строя, никто не пострадал, сообщали в пресс-службе президента. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Президента Владимира Путина в тот момент в Кремле не было, говорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Москва обвинила в ударе Киев и «стоящих за ними» США. Президент Украины Владимир Зеленский отверг обвинения. Позднее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал атаку по Кремлю инсценировкой.

Зеленский неоднократно просил западных партнеров разрешить удары поставляемыми Украине высокоточными ракетами вглубь территории России, объясняя это военной необходимостью. Западные союзники долгое время запрещали использовать поставляемое ими оружие для ударов по целям на территории России (за исключением Крыма и новых регионов). Однако в конце весны США, Великобритания и Франция смягчили запрет, разрешив ВСУ наносить удары по российским целям, расположенным около границы.

Летом Киев, на фоне проводимой ВСУ операции в Курской области, усилил призывы к союзникам разрешить использовать западное дальнобойное оружие. Глава украинского Минобороны Рустем Умеров 31 августа сообщил, что Украина передала США список целей в России, а просьба о снятии ограничений на использование американского оружия находится на рассмотрении. Однако пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх ранее сегодня заявила, что ракеты ATACMS (максимальная дальность полета до 300 км), о поставке которых просит Киев, не могут достичь российских аэродромов, на которых базируются наносящие удары по Украине самолеты.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле называли «опасной» позицию о снятии запрета на использование поставляемого Украине оружия для ударов по территории России.

Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.