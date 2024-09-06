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Минюст признал иноагентами феминистку Маршенкулову и экс-депутата Думы

Минюст признал иноагентами феминистку Маршенкулову и экс-депутата Янковского
Залина&nbsp;Маршенкулова
Залина Маршенкулова (Фото: mayachok_antihrista / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Министерство юстиции признало иноагентами феминистку и журналистку Залину Маршенкулову, члена совета движения «Голос» (признан иноагентом) Давида Канкию, бывшего депутата Думы и бывшего ведущего инспектора Счетной палаты Аркадия Янковского, а также журналиста Александра Савельева.

Из реестра было исключено юрлицо «Данное сообщение». Оно попало в реестр в январе 2022 года и было создано во исполнение требований закона об иноагентах.

Маршенкулова является автором телеграм-канала «Женская власть» и создательницей сайта BreakingMad. В 2019 году она попала в скандал из-за рекламы Reebok. Компания опубликовала фотографию Маршенкуловой с подписью: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», что вызвало широкий резонанс. Впоследствии Reebok удалила фотографии.

Девушка не проживает в России с 2022 года. В апреле против нее возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Предельное наказание по ней — до семи лет лишения свободы. «Это абсолютный сюр и беспредел», — оценила она тогда ситуацию.

Давид Канкия был координатором Краснодарского регионального отделения движения в защиту прав избирателей «Голос». Он организовывал общественное наблюдение за десятками избирательных кампаний в России, более 20 раз работал наблюдателем на выборах в странах Европы и Азии. В настоящее время Канкия находится за пределами России, периодически выступает на YouTube-каналах оппозиционных политиков и организаций.

Аркадий Янковский — депутат городского совета Новосибирска и Государственной Думы второго созыва. С 1999 года — член фракции «Яблоко». В 2000 вступил в партию «Либеральная Россия». В 2010-2011 годах — ведущий инспектор Счетной палаты. В марте 2022 года уехал из России. До этого его обвинили в организации несанкционированного шествия 23 января 2021 года, которое состоялось в центре Новосибирска. За участие в акции он отсидел 10 суток административного ареста.

Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Андрей Гатинский
иноагенты Залина Маршенкулова
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