На феминистку Маршенкулову завели уголовное дело

«РИА Новости»: на феминистку Маршенкулову завели дело об оправдании терроризма

Блогер сказала, что ее адвокатом об этом ничего не известно. Baza назвал причиной пост о Владлене Татарском

Залина Маршенкулова (Фото: из личного архива Залины Маршенкуловой)

Создательница телеграм-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова стала фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма, сообщили телеграм-канал Baza и агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Телеграм-канал называет причиной пост об убийстве Владлена Татарского.

Дело заведено по ст. 205.2 УК. Предельное наказание по ней — до семи лет лишения свободы.

Маршенкулова написала в своем телеграм-канале, что ее адвокаты «пока дела не видели».

«Это абсолютный сюр и беспредел», — оценила она ситуацию.

Маршенкулова в 2019-м попала в скандал из-за рекламы Reebok. На одном из промоизображений компании была ее фотография с подписью «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо».