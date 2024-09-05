В Думе пообещали убрать «лазейку» с переименованием для иноагентов
Депутаты Госдумы осенью внесут поправки в законодательство об иностранных агентах, чтобы те, «кто находится под иностранным влиянием», не могли уйти от ответственности, сообщил глава комитета по безопасности Василий Пискарев.
Речь идет о телеграм-каналах, которые получили статус иноагента, но затем изменили свое название, уточнил парламентарий. «Изменение названия от ответственности не освобождает. Может, просто уточним формулировки закона, чтобы лазеек для его обхода не было», — написал он и добавил, что считает нужным обсудить аналогичные требования «в отношении всех видов иноагентов».
По словам Пискарева, «донастроить» законодательство призвал глава Минюста Константин Чуйченко.
В августе в реестр иноагентов ведомства попал телеграм-канал BRIEF. Администрация объявила о роспуске редакции, проект покинули главный редактор Владимир Дергачев, его заместитель Екатерина Винокурова и шеф-редактор спецпроектов Глеб Шкитин. В канале удалили старые публикации, а название сменилось на «ЕЖ/дневник», посты там не маркируются. В конце августа был открыт новый канал BRIEF, который, как говорится в одном из сообщений, «держит плашку об иноагентстве 24 часа и 7 дней в неделю».
Иностранным агентом был признан и канал «Незыгарь», переименовавшийся в НZГ, публикации там тоже не маркируются.
В Роскомнадзоре после этого предупредили, что смена названия не избавляет администраторов от требований закона, маркировка о наличии статуса иноагента должна присутствовать в каждом сообщении. Регулятор изучает вопрос о заведении против администраторов BRIEF и «Незыгарь» административных дел по ч. 5 ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иноагента, до 30 тыс. руб. штрафа).
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