 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Жена Стрелкова опровергла его освобождение для отправки на фронт

Игорь Стрелков (Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Хотя Игорь Стрелков (Гиркин) неоднократно выражал желание «служить Отечеству», информация о том, что его освобождают из колонии для отправки на фронт не соответствует действительности, сообщила его супруга Мирослава Регинская.

«Подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности», — написала она в телеграм-канале.

Стрелкова задержали летом 2023 года, следствие засекретило его дело. Источники РБК сообщили, что Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Кировской области.

Материал дополняется.

Первые комментарии Павла Дурова после задержания

В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на Украине

Песков заявил о необходимости цензуры в военных условиях

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

ЦБ ввёл ограничения на снятие иностранной валюты

Россияне нарастили покупку валюты в 2,5 раза

Первые подробности о кроссовере Chery Tiggo 9 в России

Знарок получил работу в клубе НХЛ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Все гимнастические федерации России объединились в одну организациюСпорт, 14:43
Telegram объяснил данные об изменениях в правилах модерацииТехнологии и медиа, 14:38
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:35
Ракова анонсировала старт нового сезона проекта Главархива для школьниковГород, 14:34
Как получить семейную ипотеку без детей: схема, нюансы и рискиНедвижимость, 14:33
Жена Стрелкова опровергла его освобождение для отправки на фронтПолитика, 14:23
Ефимов сообщил о передаче инвесторам восьми участков по ставке ₽1 в годГород, 14:14
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Акции «Русала» выросли на новости о возможном байбэкеИнвестиции, 14:09
Песков счел несерьезным разговор о возврате Китаю земель Дальнего ВостокаПолитика, 14:05
Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи УкраинеПолитика, 13:59
Ветер разметал машины: как выглядит супертайфун в КитаеОбщество, 13:59
Школы в Курске стали обкладывать мешками с песком и бетонными блокамиОбщество, 13:59
В Житомирской области после поджога сгорел храм УПЦПолитика, 13:55
Песков оценил обвинения США в кибератаках как попытку подавить РоссиюПолитика, 13:54