Жена Стрелкова опровергла его освобождение для отправки на фронт

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Хотя Игорь Стрелков (Гиркин) неоднократно выражал желание «служить Отечеству», информация о том, что его освобождают из колонии для отправки на фронт не соответствует действительности, сообщила его супруга Мирослава Регинская.

«Подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности», — написала она в телеграм-канале.

Стрелкова задержали летом 2023 года, следствие засекретило его дело. Источники РБК сообщили, что Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСИН по Кировской области.

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