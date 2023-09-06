Суд обязал начать расследование против нового министра обороны Украины

Рустем Умеров, будучи главой Фонда госимущества, скрыл факт продажи фирмам, связанным с компанией «Центрэнерго», электроэнергии по ценам ниже рыночных, говорится в материалах суда

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро страны начать расследование против бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначение которого на пост министра обороны утвердила Верховная рада. Об этом сообщает украинское издание «Комментарии» со ссылкой на постановление суда.

Как говорится в материалах, 18 августа в НАБУ поступило заявление о том, что Умеров, будучи председателем Фонда, вместе с заместителями Денисом Шугалием и Александром Федоришиным, «совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества» — то есть на сокрытие продажи фирмам, связанным с «Центрэнерго», электроэнергии по ценам ниже рыночных («Центрэнерго» — одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины).

Из материалов следует, что Умеров, Федоришин и Шугалий помешали созыву набсовета «Центрэнерго», который должен был обсудить возможные хищения и вынести этот вопрос на рассмотрение кабмина. Также в заявлении говорится о незаконном увольнении члена набсовета компании, который «во время исполнения своих служебных обязанностей обнаружил факты хищения государственного имущества и сообщил об этом руководству ФГИУ».

В суде считают, что заявление «содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений». «Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование», — цитирует портал резолютивную часть.

Расследование в отношении руководства Фонда государственного имущества Украины уже ведет Нацполиция страны, речь идет о нарушении закона при увольнении членов набсовета «Центрэнерго». Помимо того, Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц «Центрэнерго» и Фонда госимущества за провал подготовки к осенне-зимнему сезону.

Фондом государственного имущества, которым Умеров руководил с 2022 года, реализует госполитику в сферах приватизации, аренды, использовании и отчуждении государственного имущества, управлении объектами государственной собственности. 5 сентября Верховная рада поддержала увольнение Умерова с этой должности, а на следующий день — назначение на пост министра обороны по предложению президента Владимира Зеленского. С 4 ноября 2021 года Минобороны руководил Алексей Резников.

Умеров перед утверждением решения Верховной рады выступил с речью, в которой пообещал «ноль толерантности и терпимости к коррупции». «Каждая украденная гривна стоит жизни и безопасности наших воинов. В моей философии коррупционеры приравниваются к террористам. А с террористами никаких переговоров не ведут», — сказал он (цитата по Liga.net).