Медведев сообщил о наборе в армию около 280 тыс. контрактников

Медведев сообщил о наборе в Вооруженные силы около 280 тыс. контрактников с января

Часть из них — добровольцы, а часть находится в запасе, уточнил замглавы Совбеза. В начале августа он заявлял, что с 1 января контракт с Минобороны заключили более 231 тыс. человек

В Вооруженные силы России с начала года приняли около 280 тыс. контрактников, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«По данным Министерства обороны, с 1 января в ряды Вооруженных сил принято на контракт порядка 280 тысяч человек», — сказал он на совещании на Сахалине, уточнив, что часть из них — добровольцы, а часть находится в запасе.

В июне замминистра обороны генерал Николай Панков сообщал о трехкратном росте набора контрактников с апреля. Так, с начала июня контракт с Минобороны заключили 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше майского показателя за тот же период и в 3,1 раза больше апрельского.

В июле Медведев говорил, что, по данным Минобороны, с начала года в армию поступили более 185 тыс. контрактников, из них находятся в запасе около 109 тыс. человек. «Темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день», — отмечал он.

В начале августа замглавы Совбеза со ссылкой на данные военного ведомства сообщил, что с 1 января контракт с Минобороны заключили более 231 тыс. человек. Ключевой задачей для властей он назвал сделать службу в ВС по контракту «максимально престижной».