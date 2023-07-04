Медведев рассказал, сколько людей приняли в армию с начала года

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Вооруженные силы России с начала года приняли более 185 тыс. человек, из них 109 тыс. — пребывающие в запасе, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования вооруженных сил страны контрактниками.

По его словам, в июне контракт с вооруженными силами подписывали в среднем 1400 человек в день. Медведев отметил, что попытка вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» «никак не изменила» отношение граждан к службе по контракту, только за последнюю неделю контракт с Минобороны заключили почти 10 тыс. человек.

В августе прошлого года президент России Владимир Путин установил штатную численность армии в количестве 2 039 758 человек, из них 1 150 628 военнослужащих. До этого численность ВС менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 человек, включая 1 013 628 собственно военных.

В декабре министр обороны Сергей Шойгу предлагал увеличить численность армии до 1,5 млн военнослужащих, в том числе до 695 тыс. контрактников «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» страны. Он говорил о необходимости «довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тыс. человек».