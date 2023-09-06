Бельгия усомнилась в перспективах санкций против газа из России
Бельгия поддерживает введение санкций против российского газа, но общеевропейское решение вряд ли будет таким же, заявила бельгийский министр энергетики Тинне Ван дер Стратен в интервью The Financial Times.
«Самое эффективное, что мы можем сделать <...>, это вообще отказаться от ископаемого топлива и убедиться <...>, что мы сами можем контролировать энергию», — сказала министр.
Она назвала «абсолютно необходимым» отказ Евросоюза от российского топлива к 2027 году, это позволит ему не «стать заложником» Москвы. Ван дер Стратен рассказала, что недовольна ситуацией, при которой российский газ все еще поступает в Евросоюз, в том числе через Бельгию. Только 2,8% приходилось на бельгийский потребителей, остальная часть газа ушла транзитом в Германию, Нидерланды и другие государства.
Евросоюз в этом году планирует импортировать рекордный объем СПГ из России в рамках диверсификации трубопроводных поставок, подсчитали аналитики Global Witness. Объемы импорта с января по июль выросли на 40% по сравнению с 2021 годом.
Россия стала вторым по объемам поставщиком СПГ в Евросоюз. На ее долю за истекшие январь—июль приходилось 16% поставок в Европу, выяснила Kpler.
Прежде о нежелательности закупок российского газа, но об отсутствии других вариантов говорили в других странах Европы.
«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность», — говорил австрийский канцлер Карл Нехаммер, поясняя, что на первом месте у Вены обеспечение энергобезопасности. Он отмечал, что доля российского газа постепенно снижается, а отказу мешает существующая инфраструктура.
«85% годового потребления газа в Венгрии приходится на российский газ. Это количество невозможно восполнить в разумные сроки, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, заводы не будут работать, промышленность остановится, исчезнут рабочие места», — рассказывали в венгерском МИДе.