Бельгия усомнилась в перспективах санкций против газа из России

Евросоюз должен за четыре года отказаться от российского газа, чтобы не стать заложником России, отметила министр энергетики Бельгии. Она считает, что санкции против газа не будут поддержаны всеми странами Европы

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Бельгия поддерживает введение санкций против российского газа, но общеевропейское решение вряд ли будет таким же, заявила бельгийский министр энергетики Тинне Ван дер Стратен в интервью The Financial Times.

«Самое эффективное, что мы можем сделать <...>, это вообще отказаться от ископаемого топлива и убедиться <...>, что мы сами можем контролировать энергию», — сказала министр.

Она назвала «абсолютно необходимым» отказ Евросоюза от российского топлива к 2027 году, это позволит ему не «стать заложником» Москвы. Ван дер Стратен рассказала, что недовольна ситуацией, при которой российский газ все еще поступает в Евросоюз, в том числе через Бельгию. Только 2,8% приходилось на бельгийский потребителей, остальная часть газа ушла транзитом в Германию, Нидерланды и другие государства.

Евросоюз в этом году планирует импортировать рекордный объем СПГ из России в рамках диверсификации трубопроводных поставок, подсчитали аналитики Global Witness. Объемы импорта с января по июль выросли на 40% по сравнению с 2021 годом. Россия стала вторым по объемам поставщиком СПГ в Евросоюз. На ее долю за истекшие январь—июль приходилось 16% поставок в Европу, выяснила Kpler.

Прежде о нежелательности закупок российского газа, но об отсутствии других вариантов говорили в других странах Европы.

«Это неприятно. Неприятно с моральной точки зрения, но такова реальность», — говорил австрийский канцлер Карл Нехаммер, поясняя, что на первом месте у Вены обеспечение энергобезопасности. Он отмечал, что доля российского газа постепенно снижается, а отказу мешает существующая инфраструктура.

«85% годового потребления газа в Венгрии приходится на российский газ. Это количество невозможно восполнить в разумные сроки, то есть без российского газа Венгрия замерзнет, заводы не будут работать, промышленность остановится, исчезнут рабочие места», — рассказывали в венгерском МИДе.