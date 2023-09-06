В какие страны есть прямые перелеты из России. Карта

Россия с 5 сентября возобновила прямое авиасообщение с Мьянмой. По данным Росавиации, она стала 38-й страной, с которой у России есть прямое регулярное или чартерное авиасообщение. О каких странах речь — в инфографике РБК

5 сентября в Новосибирск прибыл первый с 1993 года самолет из Мьянмы. Полеты по маршруту Янгон — Мандалай — Новосибирск осуществляет компания Myanmar Airways International.

В конце августа из Владивостока вылетел первый с начала пандемии коронавируса самолет в столицу КНДР Пхеньян. Это был пассажирский рейс компании Air Koryo. Информации о возможных рейсах после августа 2023 года на тот момент не было.

В мае 2023 года стало известно о возобновлении полетов на Кубу. С 1 июля рейсы выполняет компания «Россия» — «дочка» «Аэрофлота». В Америке для полетов из России ранее появилось и другое направление — Венесуэла. Чартеры из Москвы в Порламар запустила компания «Северный ветер» 1 октября 2022 года. Той же осенью посол России в этой стране Сергей Мелик-Багдасаров говорил, что самолеты будут отправляться 3–4 раза в месяц по мере заполняемости.

Вскоре после объявления о возобновлении авиасообщения с Кубой стало известно об открытии прямых перелетов во Вьетнам. В начале июня компания «ИрАэро» запустила рейсы из Иркутска в Ханой. Прямое сообщение между странами к тому моменту отсутствовало уже более двух лет, отмечали в компании.

В мае 2023 года Россия также возобновила прямое авиасообщение с Грузией — это произошло после четырехлетнего перерыва.

С февраля 2022 года свое небо для российских самолетов закрыли Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны.