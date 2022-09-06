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В британском телешоу предложили в качестве приза оплатить счета за свет

Британское телешоу ITV на фоне роста цен в стране предложило зрителям поучаствовать в игре Spin to Win («вращай, чтобы выиграть»), в рамках которой одним из призов является оплата счетов за энергию, пишет газета Independent.

На вращающемся барабане помимо секторов с денежными выигрышами в виде одной или нескольких тысяч фунтов стерлингов, которые предлагается выиграть, появились сектора с надписью «счета за энергию». Ведущие утверждали, что если дозвонившемуся выпадет именно этот сектор, он выиграет оплату счетов за электроэнергию в течение четырех месяцев.

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Фото:Zuma / ТАСС

Энергоносители в европейских странах начали дорожать после начала российской спецоперации на Украине и введения Западом санкций против Москвы. Так, к середине августа долг жителей Великобритании за электроэнергию достиг рекордных £1,3 млрд, а инфляция впервые за 40 лет превысила 10,1%.

Британский энергетический регулятор Ofgem в конце августа предупредил, что с 1 октября в стране стоимость электроэнергии вырастет на 80%, средний предельный счет домохозяйств за год превысит £3,5 тыс. (более $4,1 тыс.), писал Reuters.

По данным Bloomberg, из-за энергокризиса новоизбранный премьер Лиз Трасс намерена выделить до £130 млрд в рамках своей экономической программы. Таким образом счета за электричество и газ для среднестатистической британской семьи должны быть зафиксированы на уровне в £1971.

Теги
игра Британия телешоу энергокризис санкции счета
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