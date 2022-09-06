США осудили теракт у российского посольства в Кабуле

Представитель США осудил взрыв у посольства России в Афганистане и выразил соболезнования

Теракт у консульского отдела российского посольства в Кабуле произошел утром 5 сентября, в результате погибли два сотрудника дипмиссии и до 20 человек получили ранения. Представитель Госдепа осудил теракт и назвал его «бесцельным»

Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Соединенные Штаты осуждают теракт у посольства России в Кабуле и выражают соболезнования родственникам погибших. Об этом в своем Twitter заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

Взрыв произошел утром 5 сентября у входа в консульский отдел дипмиссии. В результате взрыва погибли охранник и дипломат из российского посольства, пострадали до 20 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

«Соединенные Штаты осуждают террористический акт, произошедший сегодня у здания российского посольства в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых. Это насилие не служит никакой цели», — написал Уэст.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности ранее сообщал, что всего от взрыва погибли восемь, а пострадали 15 человек. Собеседник «РИА Новости» говорил, что погибли или были ранены «от 15 до 20 человек». Телеканал Al Arabiya сообщал о десяти жертвах.

Представитель полиции города Халед Задаран рассказал, что смертник хотел осуществить самоподрыв, будучи среди людей, собравшихся у российского посольства. Не дойдя до цели, он был убит силовиками, в этот момент и произошел взрыв, передает TOLO News в Twitter.

Читайте на РБК Pro Pro «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company Статьи Pro В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо Статьи Pro В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Статьи Pro Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Стартапер в 46 лет: как айтишник сделал $1 млрд на кредитах для студентов Статьи Pro Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Рынок экспорта в России изменился: как сейчас продавать товары за рубеж Инструкции Pro В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось Статьи Pro Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Какие товары лучше всего покупали на Wildberries летом. Рейтинг селлеров Исследования Pro Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Как вести семейный бюджет так, чтобы дело не дошло до развода Инструкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся терактом и решительно осудил подобные действия. «Безусловно, речь идет о теракте. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. И, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями, нашими дипломатами», — заявил он.

Это первая атака на посольство России в Афганистане с момента прихода к власти движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) в августе 2021 года. Тогда оно заявляло, что гарантирует безопасность российскому диппредставительству. После взрыва талибы пообещали найти и наказать виновных.