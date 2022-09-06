США осудили теракт у российского посольства в Кабуле
Соединенные Штаты осуждают теракт у посольства России в Кабуле и выражают соболезнования родственникам погибших. Об этом в своем Twitter заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.
Взрыв произошел утром 5 сентября у входа в консульский отдел дипмиссии. В результате взрыва погибли охранник и дипломат из российского посольства, пострадали до 20 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».
«Соединенные Штаты осуждают террористический акт, произошедший сегодня у здания российского посольства в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых. Это насилие не служит никакой цели», — написал Уэст.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности ранее сообщал, что всего от взрыва погибли восемь, а пострадали 15 человек. Собеседник «РИА Новости» говорил, что погибли или были ранены «от 15 до 20 человек». Телеканал Al Arabiya сообщал о десяти жертвах.
Представитель полиции города Халед Задаран рассказал, что смертник хотел осуществить самоподрыв, будучи среди людей, собравшихся у российского посольства. Не дойдя до цели, он был убит силовиками, в этот момент и произошел взрыв, передает TOLO News в Twitter.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся терактом и решительно осудил подобные действия. «Безусловно, речь идет о теракте. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. И, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями, нашими дипломатами», — заявил он.
Это первая атака на посольство России в Афганистане с момента прихода к власти движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) в августе 2021 года. Тогда оно заявляло, что гарантирует безопасность российскому диппредставительству. После взрыва талибы пообещали найти и наказать виновных.