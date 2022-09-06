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США осудили теракт у российского посольства в Кабуле

Представитель США осудил взрыв у посольства России в Афганистане и выразил соболезнования
Теракт у консульского отдела российского посольства в Кабуле произошел утром 5 сентября, в результате погибли два сотрудника дипмиссии и до 20 человек получили ранения. Представитель Госдепа осудил теракт и назвал его «бесцельным»
Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости
Фото: Артур Габдрахманов / РИА Новости

Соединенные Штаты осуждают теракт у посольства России в Кабуле и выражают соболезнования родственникам погибших. Об этом в своем Twitter заявил спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

Взрыв произошел утром 5 сентября у входа в консульский отдел дипмиссии. В результате взрыва погибли охранник и дипломат из российского посольства, пострадали до 20 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

«Соединенные Штаты осуждают террористический акт, произошедший сегодня у здания российского посольства в Кабуле, и я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям погибших или раненых. Это насилие не служит никакой цели», — написал Уэст.

Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле
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Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в афганской службе безопасности ранее сообщал, что всего от взрыва погибли восемь, а пострадали 15 человек. Собеседник «РИА Новости» говорил, что погибли или были ранены «от 15 до 20 человек». Телеканал Al Arabiya сообщал о десяти жертвах.

Представитель полиции города Халед Задаран рассказал, что смертник хотел осуществить самоподрыв, будучи среди людей, собравшихся у российского посольства. Не дойдя до цели, он был убит силовиками, в этот момент и произошел взрыв, передает TOLO News в Twitter.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся терактом и решительно осудил подобные действия. «Безусловно, речь идет о теракте. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. И, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, — это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями, нашими дипломатами», — заявил он.

Это первая атака на посольство России в Афганистане с момента прихода к власти движения «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) в августе 2021 года. Тогда оно заявляло, что гарантирует безопасность российскому диппредставительству. После взрыва талибы пообещали найти и наказать виновных.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
США теракт Кабул Афганистан посольство России
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