Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 04 сен, 15:02
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 сентября Общество, 09:44 В Москве за сутки от коронавируса вылечились 963 человека Общество, 09:33 Байден записал в свою команду бывшего соперника по праймериз Политика, 09:33 В России провели 38,4 млн тестов на коронавирус Общество, 09:28 РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году Технологии и медиа, 08:46 В Европе начали борьбу с вечеринками из-за роста заболевшей молодежи Общество, 08:16 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Вануату Общество, 08:02 Многоразовый космический аппарат КНР вернулся на Землю Общество, 07:49 Санкт-Петербург обогнал Сочи по среднему чеку расходов туристов Общество, 07:14 Киев описал отношения с Минском словами «мы не должны это терпеть» Политика, 07:13 В ДТП в Амурской области один человек погиб и семеро пострадали Общество, 06:40 Шойгу сообщил о модернизации российских танков Т-72 Общество, 06:19 Экс-адвокат Трампа заявил о восхищении президента США управлением Путина Политика, 05:49 WSJ сообщила о запрете Amazon на импорт семян в США из-за посылок из КНР Общество, 05:45
Политика ,  
0 

Байден записал в свою команду бывшего соперника по праймериз

Питер Буттиджич в случае избрания Байдена президентом должен помочь ему решить первоочередные задачи, стоящие перед США. В марте Буттиджич снялся с выборов и поддержал Байдена

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена включил его бывшего соперника по праймериз экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича в команду переходного периода, передает Reuters.

Буттиджич также был включен в консультационный совет вместе с бывшим заместителем генпрокурора Салли Йейтс и экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

По словам соратника Байдена Теда Кайфмана, возглавляющего команду переходного периода, собранные кандидатом-демократом союзники должны помочь решать неотложные задачи, которые стоят перед страной. Среди них он назвал кризис в системе здравоохранения и экономике.

National Interest назвал главных кандидатов в президенты США в 2024 году
Политика
Фото: Monica Almeida / Reuters

38-летний Буттиджич — демократ и отставной офицер военно-морской разведки США. С 2012 по 2020 годы был мэром четвертого по величине города Индианы Саут-Бенда.

На начальном этапе предвыборной гонки он выдвигался на должность главы государства. В феврале он стал победителем кокусов (процесса определения единого кандидата) в штате Айова, его считали одним из фаворитов выборной кампании от Демократической партии.

Однако в марте он снял свою кандидатуру с гонки после победы Байдена на праймериз в Южной Каролине и выступил в его поддержку.

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

Лидер кокусов в Айове Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США
Политика
Питер Буттиджич

Американский журнал The National Interest включил Буттиджича в пятерку наиболее вероятных кандидатов от демократов на президентских выборах 2024 года.

Действующих хозяин Белого дома Дональд Трамп в сентябре заявил, что в случае победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года в США может начаться революция. Президент-республиканец назвал своего соперника слабым и контролируемым человеком.

Автор: Михаил Котляр
Теги: США, Джо Байден, выборы
Материалы по теме
Лидер кокусов в Айове Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США
Политика
National Interest назвал главных кандидатов в президенты США в 2024 году
Политика
Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter