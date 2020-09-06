Байден записал в свою команду бывшего соперника по праймериз

Питер Буттиджич в случае избрания Байдена президентом должен помочь ему решить первоочередные задачи, стоящие перед США. В марте Буттиджич снялся с выборов и поддержал Байдена

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена включил его бывшего соперника по праймериз экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Питера Буттиджича в команду переходного периода, передает Reuters.

Буттиджич также был включен в консультационный совет вместе с бывшим заместителем генпрокурора Салли Йейтс и экс-советником президента Барака Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

По словам соратника Байдена Теда Кайфмана, возглавляющего команду переходного периода, собранные кандидатом-демократом союзники должны помочь решать неотложные задачи, которые стоят перед страной. Среди них он назвал кризис в системе здравоохранения и экономике.

38-летний Буттиджич — демократ и отставной офицер военно-морской разведки США. С 2012 по 2020 годы был мэром четвертого по величине города Индианы Саут-Бенда.