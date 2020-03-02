Лидер кокусов в Айове Буттиджич решил выйти из предвыборной гонки в США

Питер Буттиджич (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Представитель Демократической партии США, Питер Буттиджич решил снять свою кандидатуру на выборах президента. Об этом со ссылкой на помощников Буттиджича по кампании сообщают CNBC и CNN. В начале февраля он стал победителем первых кокусов (процесс определения единого кандидата на ноябрьских президентских выборах) в США, которые прошли в штате Айова.

Официальное заявление он сделает в городе Саут-Бенд (штат Индиана), куда направляется сейчас уточнил CNBC помощник Буттиджича.



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