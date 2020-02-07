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У демократов в США определился победитель прошедших 4 дня назад кокусов

Успех Питера Буттиджича после нескольких дней споров отказался признавать Берни Сандерс. В штабе сенатора неудачу объяснили неэффективной методикой подсчета голосов

После трех дней споров отделение Демократической партии США в Айове сообщило, что победителем кокусов (процесса определения единого кандидата на ноябрьских президентских выборах) в этом штате стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, сообщает Financial Times. Он с незначительным отрывом (26,2% против 26,1%) опередил сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Остальные кандидаты составить конкуренцию не смогли. У сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен 18% поддержки, у бывшего вице-президента Джо Байдена 15,8%. Бизнесмен Майкл Блумберг и вовсе отказался участвовать в праймериз в Айове, решив сосредоточиться на более поздних этапах сезона праймериз. 

С итоговыми цифрами по Айове не согласился Сандерс, чей штаб опубликовал заявление, в котором указывается на неточности при определении итогов голосования. Старший советник кандидата Джефф Уивер предположил, что уверенности в правильности методики подсчета нет.

Ранее в руководстве Демократической партии предлагали отделению в Айове пересчитать итоги голосования. 

Демпартия США начала сезон праймериз со сбоя
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Проблемы в Айове начались в понедельник, когда и проходило голосование сторонников Демократической партии. Оно проводилось в форме кокусов – собрания в различных населенных пунктах обсуждали кандидатов, открыто голосовали, а итоговые протоколы пересылали в центральный штаб через мобильное приложение. Но как раз с приложением возникли проблемы: оно в какой-то момент перестало работать. Перегруженными оказались и телефонные линии.

В итоге оглашение итогов затянулось на четыре дня, а Буттиджич и Сандерс успели объявить себя победителями.

Глава отделения Демократической партии в Айове Трой Прайс уже заявил, что случившееся в штате неприемлемо, и извинился за то, как прошли праймериз.

Следующим штатом, в котором пройдет голосование за единого кандидата от Демпартии, пройдет в Нью-Гэмпшире. Как отмечает CNN, именно в этом штате живут самые либеральные сторонники Демпартии.

Президентские выборы пройдут в США 3 ноября этого года. 

Автор: Артем Филипенок
Теги: Демократическая партия США
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