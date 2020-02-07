У демократов в США определился победитель прошедших 4 дня назад кокусов

Успех Питера Буттиджича после нескольких дней споров отказался признавать Берни Сандерс. В штабе сенатора неудачу объяснили неэффективной методикой подсчета голосов

После трех дней споров отделение Демократической партии США в Айове сообщило, что победителем кокусов (процесса определения единого кандидата на ноябрьских президентских выборах) в этом штате стал бывший мэр города Саут-Бенд Питер Буттиджич, сообщает Financial Times. Он с незначительным отрывом (26,2% против 26,1%) опередил сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Остальные кандидаты составить конкуренцию не смогли. У сенатора от Массачусетса Элизабет Уоррен 18% поддержки, у бывшего вице-президента Джо Байдена 15,8%. Бизнесмен Майкл Блумберг и вовсе отказался участвовать в праймериз в Айове, решив сосредоточиться на более поздних этапах сезона праймериз.

С итоговыми цифрами по Айове не согласился Сандерс, чей штаб опубликовал заявление, в котором указывается на неточности при определении итогов голосования. Старший советник кандидата Джефф Уивер предположил, что уверенности в правильности методики подсчета нет.

Ранее в руководстве Демократической партии предлагали отделению в Айове пересчитать итоги голосования.