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Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+13,93%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Политика ,  
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Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
Ему было 95 лет. Он руководил африканской республикой с 1980 по 2017 годы
Роберт Мугабе (Фото: Yeshiel Panchia / EPA / ТАСС)

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Би-би-си и угандийский телеканал NBS.

Министр образования Зимбабве Фадраи Махере в своем Twitter написала: «Покойся с миром, Роберт Мугабе». В разговоре с Би-би-си семья экс-лидера страны уточнила, что он умер после болезни.

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Мугабе «иконой освобождения, панафриканцем, который посвятил свою жизнь освобождению и расширению прав и возможностей своего народа».

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Роберт Мугабе руководил африканской страной с 1980 года и ушел в отставку в конце ноября 2017 года, обосновав свое решение «обеспечением плавной передачи власти» в стране. За день до его отставки парламент запустил процедуру импичмента, чтобы отстранить его, поскольку он отказывался снимать с себя полномочия добровольно. Это все произошло на фоне политического кризиса в стране, спровоцированного чистками Мугабе в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». Отстранение Мугабе от власти сопровождалось военным переворотом. Новым президентом Зимбабве в 2017 году стал Эммерсон Мнангагва, который до этого занимал пост вице-президента.

Видео: РБК

Мугабе за время своего правления получил репутацию диктатора: он изымал земли у белых фермеров, при нем притеснялись оппоненты власти, выборы, по словам международных наблюдателей, проходили с махинациями.

В конце прошлого года Мугабе перестал ходить из-за плохого состояния здоровья, он проходил курс лечения в Сингапуре, где провел несколько месяцев.

Автор: Анна Трунина
Теги: Зимбабве, Роберт Мугабе, президент
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