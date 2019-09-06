Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Ему было 95 лет. Он руководил африканской республикой с 1980 по 2017 годы

Роберт Мугабе (Фото: Yeshiel Panchia / EPA / ТАСС)

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщает Би-би-си и угандийский телеканал NBS.

Министр образования Зимбабве Фадраи Махере в своем Twitter написала: «Покойся с миром, Роберт Мугабе». В разговоре с Би-би-си семья экс-лидера страны уточнила, что он умер после болезни.

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва назвал Мугабе «иконой освобождения, панафриканцем, который посвятил свою жизнь освобождению и расширению прав и возможностей своего народа».

Роберт Мугабе руководил африканской страной с 1980 года и ушел в отставку в конце ноября 2017 года, обосновав свое решение «обеспечением плавной передачи власти» в стране. За день до его отставки парламент запустил процедуру импичмента, чтобы отстранить его, поскольку он отказывался снимать с себя полномочия добровольно. Это все произошло на фоне политического кризиса в стране, спровоцированного чистками Мугабе в правящей партии «Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт». Отстранение Мугабе от власти сопровождалось военным переворотом. Новым президентом Зимбабве в 2017 году стал Эммерсон Мнангагва, который до этого занимал пост вице-президента.